6 причини Радев да не стане "новият Орбан", няма място за безпокойство: Украински прочит

Изборите в България донесоха убедителна победа на бившия президент Румен Радев, който се смята за проруски настроен и чиято партия "Прогресивна България" спечели 44.6%, от местата в парламента. Радев обаче няма да стане "новият Орбан", така че няма нужда да се притеснявате. Така коментира българските избори известният украински журналист, писател и телевизионен водещ Виталий Портников в канала си в You Tube.

За първи път в съвременната история на България една партия спечели еднолично мнозинство в парламента, посочва той. Останалите партии няма да участват във формирането на новия кабинет.

Защо обаче според него няма място за особено безпокойство - ето причините, които изброява във видеото, обръщайки се към украинската аудитория:

Радев е известен с проруските си изявления и симпатии към Москва. Преди изборите обаче той заяви, че България не трябва да блокира заема от 90 милиарда евро за Украйна, въпреки че подобно на Унгария, Словакия и Чехия няма да участва в него. Въпреки едноличната си победа, Радев няма конституционно мнозинство (две трети от местата в парламента, подобно на Петер Мадяр). Това означава, че Радев ще трябва да разчита на подкрепата на проевропейските политически сили, за да осъществи икономически реформи. За разлика от Орбан, Радев не представлява крайнодесните сили, а левицата (като президент той представляваше Социалистическата партия, фактическия наследник на Българската комунистическа партия), която не е политически съюзник на Доналд Тръмп. Партията ФИДЕС на Орбан първоначално бе либерална, но под неговото ръководство се трансформира в консервативна, националистическа и силно централизирана партия. Радев ще бъде дори по-предпазлив от словашкия премиер Роберт Фицо, смята Виталий Портников. Фицо не спечели абсолютно мнозинство и след изборите трябваше да търси партньори, с чиято позиция бе принуден да се съобразява. За да сформира коалиция, той се обедини с крайнодесни сили: Словашката националистическа партия (SNS) със силна антиимигрантска реторика, скептично отношение към ЕС и ясно изразена проруска и антиукраинска позиция, и с центристката партия "Глас – социална демокрация" (Hlas-SD). Радев, за разлика от Фицо, има еднолично мнозинство и не се нуждае от партньори, за да сформира коалиция. Освен това, най-радикалната проруска партия "Възраждане" получи почти три пъти по-малко места в парламента този път в сравнение с предишния път - 4,3%. Радев ще се нуждае от финансиране от фондовете на ЕС, за да изпълни обещанията си за икономически реформи, подчертава Портников. За да постигне това, решенията му във външната политика трябва да са в съответствие с политиката на ЕС. И накрая, казва украинският журналист, военно-промишленият комплекс на България си сътрудничи тясно с Украйна и е заинтересован от продължаване на доставките на оръжие. За Радев ще бъде трудно да се противопостави на интересите на българските индустриалци, смята той.