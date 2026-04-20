98.78% протоколи: ГЕРБ и "Възраждане" бетонираха позициите си

Пет формации запазват място в 52-ото Народно събрание и при по-висок процент обработени протоколи, показват актуализираните данни на ЦИК към 14:00 ч. при 98.78% СИК обработени протоколи. Лидерът остава без конкуренция. "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев продължава да води убедително с 44.659% и 1 427 768 гласа. При тази подкрепа формацията получава обезателно самостоятелно мнозинство, остава въпросът за конкретния брой депутати над 121.

Класацията е ясна

ГЕРБ-СДС закотви своето второ място с 427 945 гласа (13.386%), изпреварвайки "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), които остават трети с 12.705% (406 198 гласа). Разликата между двете формации е минимална, но битката за второто място изглежда предрешена.

Четвъртата позиция е за ДПС с 6.956% (222 393 гласа), а "Възраждане" затваря петицата с 4.271% (136 542 гласа), задържайки се над изборната бариера.

Под 4-процентния праг остават няколко формации, като част от тях се движат близо до границата, но към този момент остават извън парламента.

Резултатите под чертата:

МЕЧ - 3.230% (103 269 гласа)

"Величие" - 3.117% (99 641 гласа)

БСП - 3.015% (96 397 гласа)

"Сияние" - 2.899% (92 679 гласа)

АПС - 1.524% (48 708 гласа)

ИТН - 0.739% (23 636 гласа)

Още: Божидар Божанов отново с рекорд по преференции, Анна Бодакова с повече личен вот от Иво Мирчев

Така БСП окончателно се отдалечава от шансовете за влизане в парламента, въпреки първоначалните очаквания от екзит половете. ИТН остава далеч под 1%, което означава, че партията няма да има право на държавна субсидия, ако тенденцията се запази и при окончателните резултати.