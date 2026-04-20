Войната в Украйна:

98.78% протоколи: ГЕРБ и "Възраждане" бетонираха позициите си

20 април 2026, 12:37 часа 20728 прочитания 1 коментар
Снимка: Колаж: Actualno.com, с помощта на ChatGPT
98.78% протоколи: ГЕРБ и "Възраждане" бетонираха позициите си

Пет формации запазват място в 52-ото Народно събрание и при по-висок процент обработени протоколи, показват актуализираните данни на ЦИК към 14:00 ч. при 98.78% СИК обработени протоколи. Лидерът остава без конкуренция. "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев продължава да води убедително с 44.659% и 1 427 768 гласа. При тази подкрепа формацията получава обезателно самостоятелно мнозинство, остава въпросът за конкретния брой депутати над 121.

Класацията е ясна

ГЕРБ-СДС закотви своето второ място с 427 945 гласа (13.386%), изпреварвайки "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), които остават трети с 12.705% (406 198 гласа). Разликата между двете формации е минимална, но битката за второто място изглежда предрешена. Още: Костадин Костадинов предпоследен над чертата във Варна

Четвъртата позиция е за ДПС с 6.956% (222 393 гласа), а "Възраждане" затваря петицата с 4.271% (136 542 гласа), задържайки се над изборната бариера.

Под 4-процентния праг остават няколко формации, като част от тях се движат близо до границата, но към този момент остават извън парламента. 

Резултатите под чертата:

  • МЕЧ - 3.230% (103 269 гласа)
  • "Величие" - 3.117% (99 641 гласа)
  • БСП - 3.015% (96 397 гласа)
  • "Сияние" - 2.899% (92 679 гласа)
  • АПС - 1.524% (48 708 гласа)
  • ИТН - 0.739% (23 636 гласа)

Така БСП окончателно се отдалечава от шансовете за влизане в парламента, въпреки първоначалните очаквания от екзит половете. ИТН остава далеч под 1%, което означава, че партията няма да има право на държавна субсидия, ако тенденцията се запази и при окончателните резултати.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
изборни резултати Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес