Агресор ли е Путин? Демерджиев бе притиснат от публиката на големия дебат да отговори за Крим и Украйна (ВИДЕО)

Чий е Крим и агресор ли е руският диктатор Владимир Путин - тези два въпроса затрудниха с отговора бившият вътрешен министър и водач на листата на "Прогресивна България" в Кърджали Иван Демерджиев по време на Големия предизборен дебат на "Извън ефир" и националната инициатива "ДАЙ ГЛАС". Участие в политическия спор взеха още колегата му Константин Проданов, както и ГЕРБ-СДС в лицето на Деница Сачева, Томислав Дончев и Делян Добрев, БСП-ОЛ с водачите си на листи Иван Кръстев, Татяна Дончева и Гергана Алексова и лидерите на ПП-ДБ Божидар Божанов, Асен Василев и Атанас Атанасов.

По време на третия кръг от дебата водещата Мария Цънцарова засегна темата с войната в Украйна. На въпрос дали Русия е желан партньор за енергийни проекти Демерджиев подчерта, че нямало съмнение за позициите на "Прогресивна България" по темата. Все пак обаче не стана ясно какви са те конкретно и не бяха директно изказани. "Въпросът чий е Крим не е български. Този въпрос ще получи отговор при приключването на войната в Украйна. Водят се преговори", лаконичен бе Демерджиев.

На последващ въпрос дали руският президент е агресорът в тази война, Демерджиев отговори: "Аз не искам да коментирам. Ясно е кой е предизвикал тази война и кой е агресорът", каза едно от остриетата на Радев, но първоначално не назова името му. След освирквания от публиката в залата на Големия дебат извън ефир и скандирания с въпроси "Кой?" и натиск от публиката, Демерджиев все пак каза: "Путин предизвика тази война и това не са мои думи, а на президента Радев, който още в началото на военните действия заяви това. Въпросът сега е дали трябва да се реши чрез средствата на дипломацията, или на бойното поле - ние сме категорични, че трябва да спрат да умират украинци и руснаци", обобщи Демерджиев.

Размяната на реплики може да видите в излъчването на дебата след 2:32 часа.

Дебатът

По време на неговото изказване и малко след скандиранията на публиката съпредседателят на "Да България" Божидар Божанов даде категоричен отговор на същия въпрос: "Крим е украински, господин Демерджиев", каза той, което бе посрещнато с аплодисменти от присъстващите.

По същата тема Татяна Дончева от БСП каза, че украинци и руснаци трябва да решат статута на полуострова заедно с международната общност. "И какво от това чий е? А в конфликта Иран-Израел-САЩ на чия страна сме? Там кой е агресор? Изнасят ли ни и двата отговора? Когато атовете се ритат, страдат едни малки, каквито сме ние, около тях", каза Дончева.