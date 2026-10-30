Светла Иванова с нова песен и клип: Женствеността няма възраст в "Ти си любовта" (ВИДЕО)

Любовно признание, разказано с глас, поглед и движение - това е "Ти си любовта", новата балада на Светла Иванова. С нея певицата посреща своите 49 години и отправя покана към жените да бъдат по-смели в чувствата си, по-свободни в желанията си и по-уверени в естествената си красота.

Песента носи и още една лична история: Светла я представя като Светла-Станислава. Станислава е името, което е носила през първите 45 дни от живота си. Днес тя го връща като жест на уважение към корените си и като още един начин да покаже себе си - с историята, нежността и увереността, които стоят зад музиката ѝ.

След "Думи две", с която се завърна към музиката, Светла продължава с песен, в която всяка жена може да открие своето любовно признание и да го сподели с любимия човек. В нея има нежност, копнеж и покана за близост, но и характер. "Аз съм изчезваща. Намери ме" разкрива жена, която иска да бъде разбрана, но запазва свободата да си тръгне, когато другият не намира път към нея.

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Жени Джамбазова участва в създаването на музиката, текста и аранжимента на "Ти си любовта". Нейни съавтори са Иво Валентинов за музиката, Росен Димитров за текста и Владимир Джамбазов и Иво Валентинов за аранжимента. Музикален продуцент е Момчил Колев. За видеото Светла отново се доверява на режисьора Gede Geni от BAJOEH studio в Бали, с когото работи вече четири години и който стои и зад клипа към "Думи две". Видеомонтажът е на Ники Скерлев.

Клипът е заснет изцяло в студио, а близките кадри са съзнателен избор на Светла. Тя иска емоцията на песента да се чете в очите, изражението и движенията ѝ. Изчистената визия оставя погледа и тялото да говорят и разкрива нежността и увереността на една жена, която не се притеснява да покаже как се чувства.

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"Всяка възраст си има своя чар", казва Светла. С това видео тя иска да покаже красотата на своите 49 години и да насърчи повече жени да се чувстват свободни в кожата си. За нея женствеността се усеща най-силно, когато си истинска в излъчването, в историите, които разказваш, и в отношенията си. Тази чистота на чувствата определя и начина, по който избира да представи песента.