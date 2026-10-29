"Решенията ми бяха по хуманитарни и медицински причини": Йотова защити помилванията пред Гюров и отказа да се извини

Андрей Гюров поиска от Илияна Йотова да се извини за помилванията на осъдени за наркотрафик и да признае, че е допуснала грешка. В отговор Йотова отхвърли обвиненията, заяви, че кампанията му е изградена върху лъжи, и защити решенията си с хуманитарни и медицински основания. Спорът се разгоря на фона на въпросите около помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, и на исканията за повече прозрачност около решенията на президентската комисия по помилванията.

"Изградихте цялата си кампания върху лъжи. Трябва да не познавате процедурите на помилванията, за да твърдите такова нещо", заяви Йотова в отговор на въпроса дали ще се извини на българските майки.

Тя посочи, че лично е предоставила на прокуратурата всички документи, свързани с помилванията, с подписа си. По думите ѝ именно прокуратурата е институцията, която може да провери с каква информация са разполагали участниците в процедурата и на какви основания са били взети решенията. Още: Съдията, пуснал Петричкия Ескобар, е намесен и в делото за осъден за двойно убийство, помилван от Йотова

Йотова коментира и съмненията около подписите на лекари в медицинската документация. Тя заяви, че те трябва да бъдат проверени, но подчерта, че не е имала причина да се съмнява в работата на комисията, назначена от тогавашните министри на правосъдието Надежда Йорданова и на здравеопазването Асена Сербезова.

"Решението ми изцяло е взето по хуманитарни и медицински причини", заяви Йотова.

Помилването на Петричкия Ескобар

Сред случаите, предизвикали обществен интерес, е помилването на Огнян Атанасов през декември 2022 г. Според публикувана информация с президентски указ присъдата му е била намалена с близо 10 години по медицински причини. Атанасов, известен с прозвището Петричкия Ескобар, беше задържан отново през 2025 г., като по информация оттогава у него са били открити 5 килограма кокаин. Още: "Ако беше толкоз хубав - да го покажат и да спечелят изборите": Асен Василев нарече бюджета тесла за българите (ВИДЕО)

Допълнителни въпроси около случая повдигна публикация на Mediapool за видеозапис от затворническа болница, на който според изданието Атанасов участва в бой с други лишени от свобода на 16 ноември 2022 г. - около три седмици преди помилването. Според публикацията записът не е бил предоставен на комисията по помилванията. Тези обстоятелства поставиха въпроса с каква информация е разполагала комисията при разглеждането на случая.

Йотова е заявявала, че не е виждала въпросния запис, и е настоявала твърденията за нарушения в процедурата да бъдат проверени от компетентните органи. Президентската институция е посочвала, че твърденията за евентуални нарушения са изпратени на прокуратурата.

Случаят предизвика и политически искания за изслушване на представители на институциите, участвали в процедурата, както и за повече публичност около мотивите за президентските помилвания. Опитите темата да бъде разгледана в парламента неколкократно се сблъскаха с липса на кворум.

Йотова защити решенията си с хуманитарни мотиви

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В дебата с Гюров Йотова даде пример и с друг случай на помилван мъж, който според нея се намира извън България. Тя заяви, че английски съд на два пъти е отказал да го екстрадира, след като българският съд е оказал натиск. По думите ѝ, докато мъжът бил в Англия, се родило дете с изключително тежко заболяване.

"За съжаление докато е в Англия се ражда дете с изключително тежко заболяване, което не може да приеме храна от никой друго освен от своя баща", заяви Йотова.

Тя определи истината като най-силната защита срещу отправените обвинения, след което насочи разговора към начина, по който е водена предизборната кампания. Йотова обвини Гюров в демагогия, лъжи и лични нападки и го попита дали одобрява действията на медии, които според нея са засегнали съпруга ѝ.

"Искам да ви попитам както сме работили и се познаваме - провеждането на тази кампания с демагогия, лъжи и лични нападки, накарахте медии да посегнат на съпруга ми, вие лично съгласен ли сте с такава кампания", обърна се тя към опонента си. Още: Трети опит за извънредно заседание: Депутатите се връщат към Петричкия Ескобар и антените на Starlink

Гюров: Въпросът е за политическата отговорност

Гюров отхвърли обвиненията в лични нападки и заяви, че кампанията му е била открита и директна, като гражданите са имали възможност да задават въпроси и да чуят позициите на кандидатите. Той подчерта, че критиките му не са насочени към личния живот на Йотова, а към начина, по който тя е упражнила правомощията си като вицепрезидент, отговарящ за помилванията.

"Нашата кампания беше изключително директна, всички граждани можеха да задават въпроси към нас и да видят какво казваме. Никога не сме говорили за неща, които са лични - а не за лична отговорност като политик", заяви Гюров.

По думите му Йотова носи отговорност за решенията, удостоверени с подписа ѝ, а обществото има право да получи отговори за основанията, въз основа на които са били помилвани осъдени лица. Още: Йотова очаква прокурорска проверка за помилването на Петричкия Ескобар

"Вие носите пълната отговорност за подписа за помилванията - въпросът не е лична нападка, а как прилагате своите правомощия", заяви той.

Гюров добави, че опитите да бъде получена информация по темата и да се проведе изслушване са били блокирани от "Прогресивна България". Той отново отрече кампанията му да е включвала лични нападки.

"В нито един момент не сме отправяли лични нападки", заяви кандидатът за президент.