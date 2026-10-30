Ударени кораби край България:

Не е само убиецът на Милен Цветков: Средногодишно 500 затворници са пускани предсрочно

30 октомври 2026, 8:55 часа 866 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Не е само убиецът на Милен Цветков: Средногодишно 500 затворници са пускани предсрочно

Средногодишно около 500 души биват предсрочно освободени в България, не съм убеден, че предпоставките напълно съответстват на целите на закона. Това каза говорителят на Софийска градска прокуратура (СГП) Николай Николаев в сутрешния блок на Нова телевизия във връзка с предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков - Кристиан Николов. Говорителят на СГП отбеляза, че законът допуска предсрочно освобождаване на всеки осъден при наличие на две предпоставки. 

"Те са формални - първата е да е изтърпял повече от половината от своето наказание, втората да е дал доктазателства, че се е поправил", каза Николаев. 

Защо прокуратурата обжалва освобождаването на Николов?

По думите му обаче в случая с Кристиан Николов Софийска градска прокуратура протестира и е внесла в Апелативния съд своя акт, като се мотивира неправилността с категорични доказателства, че осъденият се е поправил

"Нямаме доказателства, че се е поправил, макар безспорно поведението му да е добро", каза Николаев.

Режимът му така или иначе е лек

Николаев коменитра, че в края на юли режимът на осъдения е сменен от общ, какъвто е търпял, в лек.

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"Считаме, че е изминал един кратък период, в който той е имал възможност да демонстрира своето поведение при лек режим, би следвало той да продължи", добави Николаев. ОЩЕ: Началникът на затвора обжалва предсрочното освобождаване на убиеца Милен Цветков

 

 

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Милен Цветков Затвор СГП Николай Николаев Кристиан Николов
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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