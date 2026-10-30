Народният театър посреща над 100 театрални професионалисти от повече от 30 държави за престижна европейска конференция

Народният театър "Иван Вазов" ще бъде домакин на едно от най-значимите международни събития в европейския театрален календар. От 5 до 8 ноември 2026 г. София ще посрещне над 100 директори на театри и фестивали, режисьори, продуценти и театрални професионалисти от повече от 30 европейски държави за есенната Международна театрална конференция на Европейската театрална конвенция (ETC).

ETC е най-голямата и най-активна театрална мрежа в Европа, която обединява водещи културни институции и насърчава международното сътрудничество и съвместните продукции. Два пъти годишно организацията провежда своите международни конференции в различни европейски държави, а тази есен домакинството е поверено на Народния театър "Иван Вазов".

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"За първи път България е домакин на събитие от подобен ранг в театралната сфера и за нас е чест да посрещнем в Народния театър водещи представители на европейската театрална общност. Темите, които ще обсъдим, са изключително важни за бъдещето на театъра. Вярвам, че за изкуството няма граници и именно затова е необходимо да си сътрудничим и да обменяме идеи и опит. Тази конференция ни дава възможност заедно да формулираме проблемите пред съвременното изкуство и да намерим решения за тях", казва директорът на Народния театър Васил Василев.

Под мотото "Пресечни точки: творческа свобода, изкуствен интелект и бъдещето на театралното сътрудничество" конференцията ще постави във фокуса си някои от най-важните въпроси пред съвременния театър – защитата на творческата независимост, навлизането на изкуствения интелект в сценичните изкуства и необходимостта от по-тясно международно сътрудничество.

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"Във време на нарастваща политическа несигурност международните театрални мрежи са по-важни от всякога. Като свързваме театри отвъд националните и езиковите граници, можем да отговорим на общите предизвикателства, да създадем нови възможности за сътрудничество и да укрепим ролята на театъра като пространство за диалог и културен обмен", подчертава Клаудия Белшиор, президент на Европейската театрална конвенция.

Сред основните акценти в програмата е инициативата RESISTANCE NOW: TOGETHER, посветена на защитата на художествената свобода и солидарността между европейските културни организации. Дискусиите ще потърсят отговор и на въпроса как новите технологии могат да бъдат използвани в театъра, без да изместват човека от центъра на творческия процес.

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"Две години след атаките срещу Народния театър "Иван Вазов" събирането на европейската театрална общност в София изпраща силно послание за солидарност. Тук сме, за да обсъдим някои от най-неотложните предизвикателства пред нашия сектор: как да използваме потенциала на изкуствения интелект, като същевременно запазим човека в центъра на театъра, и как да защитим свободата на художественото творчество като основен стълб на демокрацията. Чрез RESISTANCE NOW: TOGETHER превръщаме солидарността в колективни действия", коментира Хайди Уайли, изпълнителен директор на ETC.

Освен професионалните дискусии, работни срещи и творчески лаборатории, конференцията ще представи пред международните гости и част от репертоара на Народния театър. В специалната театрална програма са включени спектаклите "Малката Англия", "Физика на тъгата", "Частици жена", "Медея", "ТАМ" и "Жената–конбини", чрез които участниците ще имат възможност да се запознаят с различни режисьорски почерци и с работата на българските театрални творци.

Пълната програма на конференцията е публикувана на официалния сайт на Европейската театрална конвенция.