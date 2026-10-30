Войната в Иран:

Народният театър посреща над 100 театрални професионалисти от повече от 30 държави за престижна европейска конференция

30 октомври 2026, 8:42 часа 751 прочитания 0 коментара
Снимка: Народен театър
Народният театър посреща над 100 театрални професионалисти от повече от 30 държави за престижна европейска конференция

Народният театър "Иван Вазов" ще бъде домакин на едно от най-значимите международни събития в европейския театрален календар. От 5 до 8 ноември 2026 г. София ще посрещне над 100 директори на театри и фестивали, режисьори, продуценти и театрални професионалисти от повече от 30 европейски държави за есенната Международна театрална конференция на Европейската театрална конвенция (ETC).

ETC е най-голямата и най-активна театрална мрежа в Европа, която обединява водещи културни институции и насърчава международното сътрудничество и съвместните продукции. Два пъти годишно организацията провежда своите международни конференции в различни европейски държави, а тази есен домакинството е поверено на Народния театър "Иван Вазов".

Още: МГТ "Зад канала" с кампания "Стани будител. Сподели театър!" за 1 ноември

"За първи път България е домакин на събитие от подобен ранг в театралната сфера и за нас е чест да посрещнем в Народния театър водещи представители на европейската театрална общност. Темите, които ще обсъдим, са изключително важни за бъдещето на театъра. Вярвам, че за изкуството няма граници и именно затова е необходимо да си сътрудничим и да обменяме идеи и опит. Тази конференция ни дава възможност заедно да формулираме проблемите пред съвременното изкуство и да намерим решения за тях", казва директорът на Народния театър Васил Василев.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Под мотото "Пресечни точки: творческа свобода, изкуствен интелект и бъдещето на театралното сътрудничество" конференцията ще постави във фокуса си някои от най-важните въпроси пред съвременния театър – защитата на творческата независимост, навлизането на изкуствения интелект в сценичните изкуства и необходимостта от по-тясно международно сътрудничество.

Още: "Подаръкът" с Юлиан Вергов, Пламен Димов и Дария Симеонова пристига в Театър Artvent на 7 декември

"Във време на нарастваща политическа несигурност международните театрални мрежи са по-важни от всякога. Като свързваме театри отвъд националните и езиковите граници, можем да отговорим на общите предизвикателства, да създадем нови възможности за сътрудничество и да укрепим ролята на театъра като пространство за диалог и културен обмен", подчертава Клаудия Белшиор, президент на Европейската театрална конвенция.

Сред основните акценти в програмата е инициативата RESISTANCE NOW: TOGETHER, посветена на защитата на художествената свобода и солидарността между европейските културни организации. Дискусиите ще потърсят отговор и на въпроса как новите технологии могат да бъдат използвани в театъра, без да изместват човека от центъра на творческия процес.

Още: "Фани и Александър" оживява на сцената на Народния театър под режисурата на Линус Тунстрьом

"Две години след атаките срещу Народния театър "Иван Вазов" събирането на европейската театрална общност в София изпраща силно послание за солидарност. Тук сме, за да обсъдим някои от най-неотложните предизвикателства пред нашия сектор: как да използваме потенциала на изкуствения интелект, като същевременно запазим човека в центъра на театъра, и как да защитим свободата на художественото творчество като основен стълб на демокрацията. Чрез RESISTANCE NOW: TOGETHER превръщаме солидарността в колективни действия", коментира Хайди Уайли, изпълнителен директор на ETC.

Освен професионалните дискусии, работни срещи и творчески лаборатории, конференцията ще представи пред международните гости и част от репертоара на Народния театър. В специалната театрална програма са включени спектаклите "Малката Англия", "Физика на тъгата", "Частици жена", "Медея", "ТАМ" и "Жената–конбини", чрез които участниците ще имат възможност да се запознаят с различни режисьорски почерци и с работата на българските театрални творци.

Пълната програма на конференцията е публикувана на официалния сайт на Европейската театрална конвенция.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Народен театър театър български театър
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес