Случаят с агитацията на Радев: Правителствената пресслужба се гаври с Андрей Гюров и Георги Кандев

"След като щабът на Гюров и Кандев все още смята, че премахването на публикации ще им помогне в предизборната кампания, Правителствената информационна служба ще им окаже тази подкрепа и премахва от интернет-страницата на Министерския съвет и от профила на институцията в Meta публикациите, свързани с този медиен брифинг". Това гласи ключовата част от кратка позиция, изпратена от Правителствената пресслужба.

В прессъобщението изрично се посочва, че "ЦИК не установи административно нарушение, извършено от премиера Румен Радев чрез изявление пред медиите, направено на 26 октомври след негово участие в Софийския икономически форум в хотел "София Балкан Палас", което Правителствената информационна служба отрази същия ден". За кое изказване става въпрос - ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ: "Война", "сглобкаджии", "битка на живот и смърт": Радев изглежда притеснен след първия тур на изборите (ВИДЕО)

ЦИК беше сезирана заради думите на Радев, защото той е премиер, а агитира за един кандидат за президентските избори, след като на официалната страница на Министерския съвет, който е държавна институция, защитаваща всички българи, бяха отразени думите му в подкрепа на кандидат за президент (Илияна Йотова), подкрепен само от част от българите. С други думи - използва се държавен актив за постигане на политическа изгода за определен политик и политическа сила - Още: ДБ иска оставки в ЦИК след отказ да се разследват правителствени нарушения

Какъв беше основният аргумент, че Радев не е агитирал за Йотова - не е имало обявен от ЦИК старт на предизборната кампания за балотажа (чл. 342, ал. 2 и ал. 3 от Избирателния кодекс). Специално ал. 3 на въпросния член гласи: "Предизборната кампания по ал. 2 започва от определяне на кандидатите и продължава до 24 часа преди изборния ден". Само че кампанията за избор на президент следва да се гледа в цялост, а не да бъде разделяна на първи тур/балотаж - защото това е съвкупност, не две отделни събития: това беше конкретният аргумент Радев да бъде санкциониран. Правителствената пресслужба се защити и, че било нейно задължение да информира българските граждани за публични изказвания и действия на министър-председателя.