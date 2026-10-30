Ще се договорят ли българските производители и търговските вериги? Говори млекопреработвател

Ще се договорят ли българските производители с търговските вериги за по-добри условия на реализация на продукцията си ? Този въпрос коментира в сутрешния блок на Нова телевизия Владислав Михайлов, който е председател на Националната асоциация на млекопреработвателите. Участието му дойде след като министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че асоциация със 120 производители са предложили на големите търговски вериги да доставят продукцията си с до 10% надценка, а търговците да не надвишават 25%, но предложението им е било отхвърлено.

"Нашето предложение, нашата концепция надгражда това, което правителството се опитва да направи като законодателни инициативи, а именно на кооперативен принцип 120 предприятия да се коопериране под една търговска марка, за да реализираме нашата търговска продукция в големите търговски вериги", каза Михайлов.

По думите му става въпрос основно за млечни продукти. ОЩЕ: "Не сме в комунистически комитет по цените“: Асен Василев каза каква е формулата срещу поскъпването

Как вървят преговорите?

Михайлов отбеляза, че от около 3 месеца се работи доста активно с търговските вериги.

"С търговските вериги работата върви много добре. Виждам от тяхна страна едно партньорство. Различни детайли бяха договорени, виждам желание, едно харесване на този модел", смята Михайлов. ОЩЕ: "Забравихте ли отношението му към бедните?": Абровски обвини Асен Василев, че брани търговските вериги