Алиансът на Доган: И 35 секции в чужбина е недопустимо, разчитаме на новото БСП

"Неслучайно от парламентарната група на Алианса за права и свободи (АПС) изпратихме официални писма до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, както и до Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, с което писмо ние сезираме международните институции за последните изменения в Изборния кодекс". Това Севим Али от Алианса за права и свободи (АПС)

"Това, което се случи с изборното законодателство, както и да го наречете, ако щете покушение или удар срещу Конституцията, срещу правовия ред, все ще бъде вярно, защото наистина се ограничават основни граждански политически права, които са разписани в Конституцията на Република България", допълни той.

И 35 секции е недопустим вариант

Депутатът подчерта, че не се ограничава само правото на глас на гражданите на България в Турция.

"Ограничават се правата на български граждани по целия свят. Това са страни извън Европейския съюз. Ние наистина се надяваме ветото да успее и се надяваме, че с новия председател на БСП ветото ще успее, защото то зависи и от техните гласове. По този начин ще защитим демокрацията в страната ни и конституционния ред", заяви той, цитиран от БНР.

Депутатът от АПС заяви, че дори секциите да бъдат 35, това пак е ограничаване на правата на гражданите, разписани в Конституцията на България.

Всяко предложение за служебен министър ще бъде щателно разгледан от Алианса за права и свободи, коментира Севим Али.

"Ако има и капка съмнение, ще бъдем първите, които ще алармираме обществеността", заяви той.