В БСП се готвят за разцепление при гласуването за секциите в чужбина

В БСП има очаквания за разкол по отношение на поведението на депутатите от Столетницата при гласуването на ветото, наложено от президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, с които секциите извън ЕС се намаляват до 20.

"Подозирам, че ще има конфликт в парламентарната група. Искрено се надявам тя монолитно да подкрепи наложеното вето, но имам съмнения, че част от народните представители, които и в миналото при гласуванията показаха, че имат някаква друга логика и външен натиск, биха могли да гласуват различно", заяви Трифон Панчев, част от Националния съвет на БСП, кмет на Дряново.

"Предполагам, че гласуването ще е в момент, когато вече ще има служебно правителство, което означава, че част от министрите в сегашното ще се върнат отново в парламентарната група. Присъствието на бившия председател Зафиров ще е моментът, в който ще видим дали действително сме си научили урока, или ще придължим да правим бели", допълни той.

Евентуално партньорство с Радев

Според Панчев след изборите БСП би могло потенциално да си партнира с бившия президент Румен Радев.

"Но трябва първо да видим каква е политическата му програма и кои са хората, които ще застанат до него. Не вярвам, че българското общество ще гласува само за президента Радев, без да знае какви са хората до него, какви политики изпълнява", коментира той.

Трифон Панчев заяви, че по негови наблюдения в структури на Радев вече попадат "неудовлетворени бивши функционери на БСП, които отдавна са се отделили от партията и субекти, свързани с бизнеса".

Служебният кабинет

Ппредставителят на Националния съвет на БСП коментира още, че оставането на Борислав Гуцанов в социалното министерство е решение, което подлежи на гласуване в Национален съвет, ако има такава хипотеза.

"Но не вярвам да има ярки политически лица в служебния кабинет. Господин Гуцанов е точно такова", заяви той.

Няма да помогнем на госпожа Йотова, ако всички дружно започнем да скачаме и да обясняваме, че тя е наш кандидат за президент, смята още Панчев.

За бъдещето на БСП

Вярвам, че БСП ще успее да постигне резултата, който заслужава, а той е далеч над 4%, заяви Трифон Панчев.

"Заявявам пълната си подкрепа към новоизбрания председател и това, което е започнал да прави. Със сигурност има смяна на курса в БСП", обяви той.

Според него партията се е била засилила към пропастта, но в последния възможен момент е дръпнала ръчната спирачка.

Зарков: Не редим кабинет

Самият предсидател на на партията Крум Зарков заяви, че БСП не участва по никакъв начин в конструирането на служебния кабинет.

Относно хипотезата, че социалният министър в оставка Борислав Гуцанов ще бъде член на бъдещото служебно правителство на Андрей Гюров, лидерът на Столетницата беше уклончив.

"В момента няма никаква официална информация, за да се налагат допълнителни уточнения", коментира Зарков.

Зарков участва в организираното от Българския антифашистки съюз и от Градския съвет на БСП-София традиционно шествие под надслов "Не на фашизма! Хора, бдете!".

"Дали е вчера или днес не е толкова важно, колкото това да има отпор на една тенденция, която е на реабилитация на фашистката идеология в най-различните ѝ аспекти", заяви той в отговор на въпрос защо проявата се провежда днес, ден след т.нар. Луковмарш, а не вчера.