Анастасов срещу Мирчев: Скандал и провалено първо заседание на комисията "Сорос" в парламента (ВИДЕО)

Комисията "Сорос", създадена по настояване на лидера на "ДПС-Ново начало", санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания" Делян Пеевски, не успя дори да се "конституира" и да приеме вътрешни правила за работа. Първото й заседание, насрочено за днес (2 декември), пропадна заради липса на кворум, в която ключова роля изигра отсъствието на депутатите от ГЕРБ.

От управляващото мнозинство в залата се появиха единствено Атанас Атанасов от БСП и Станислав Анастасов от партията на Пеевски. ГЕРБ, които имат петима представители в комисията – Тома Биков, Христо Гаджев, Маноил Манев, Любен Дилов-син и Александър Иванов – не изпрати нито един.

При общо 17 членове на комисията, присъствието само на 7 не беше достатъчно за необходимия кворум от 9 души. Дори и ако вторият представител на "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев беше присъствал, заседанието отново нямаше да може да започне.

Отсъствието на ГЕРБ едва ли е изненадващо – партията още от самото начало заяви, че е принципно "против" създаването на подобни комисии.

Дневният ред на първото заседание включваше две точки: приемане на вътрешни правила за работа и приемане на програма на комисията.

Преди формалния старт на заседанието се стигна до остри реплики между Станислав Анастасов и Ивайло Мирчев (ПП-ДБ), се вижда от видео в социалните мрежи. Мирчев се обърна към Анастасов с думите, че той "свършва", но още не бил видял "вчерашния знак" от хората. Анастасов отвърна, че "субстанциите" на Мирчев свършват. Съпредседателят на "Да, България" призова представителите на ДПС да повикат лидера си Делян Пеевски да се яви на заседанието, тъй като според него Пеевски твърдял, че е най-големият борец срещу Сорос.