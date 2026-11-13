"Андрей, не правиш добра агитация": Дамянова и Буруджиева срещу Райчев, защитаващ управлението на Радев

Това правителство се държи като 3-годишно дете, на което му обясняваш, че не трябва да пипа ток, то минава зад дивана и бърка пак, защото така се учи. Така политическият анализатор Диана Дамянова коментира какво е сегашното управление (на Румен Радев), но през призмата на готвените законови промени за личните асистенти. Дамянова осмя в сутрешния блок на bTV и вътрешния министър Иван Демерджиев, който, по нейни думи, благодарял на МВР от Фейсбук, че не били на АМ "Тракия" като имало мъгла и станала страшната верижна катастрофа.

Специално за сектор "Сигурност", Дамянова настоя, че секретар в съда взема 93 пъти повече (около 18 000 евро) от всяка майка-личен асистент на дете с увреждания. Защото беше показана и картина на живота на такава майка - няма достатъчно пари, а грижите за болния ѝ от детска церебрална парализа син са 24/7 т.е. абсурд да мисли за друга работа. Именно това е основата на промените в закона - личните асистенти да не са на трудов договор в основната си работа, а да могат на трудов договор да работят "и другаде", докато като личен асистент си де факто на нещо като граждански договор, нямаш стаж и не трупаш спестявания за пенсия.

"В цялата си комуникационна политика прави едно - глупост, която оцелява", подчерта Дамянова. Според нея ще е така, докато "пешките" (т.е. гласоподавателите) не им писне и не решат да променят конфигурацията на шахматната дъска.

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"Спестяването на пари от народа е страшно нещо"

На държавата ѝ трябват пари и ще ги вземе от "тези нещастници" - така социологът Андрей Райчев коментира темата с личните асистенти. Трябва да спасим няколко милиарда, 4 милиарда, в следващите години. Прехарчили сме и ще има тъжни и тъжни истории - няма друг вариант, опита да убеди Райчев в сутрешния блок на bTV.

От ден първи се говори, че се правят някакви реформи, а не се правят никакви реформи, опонира Татяна Буруджиева. И напомни как се обещаваше, че Бюджет 2027 ще е фантастичен - но се вижда, че няма нищо уникално в него. Защо още 2026 не беше обяснено, че трябва да се спестят милиарди и да се каже, че и 2027 година ще е така? "Не можеш да тръгнеш от 700 евро в нито една сфера", подчерта бившият депутат от БСП и попита защо не се прави нищо за нова данъчна система. Дайте да видим например бройките в бордовете на държавните предприятия, да "се бръкне" в митниците и в сфери, в които се акумулират големите пари, продължи тя.

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Единственото оправдание е, че нещо се е случвало преди това, което пречи. Вземеш ли обаче властта, нанесеш ли се в апартамента, ти трябва да оправиш протеклия кран, направи аналогия Буруджиева. "Проблемът е, че не заставаш пред хората да кажеш коректно как са нещата - хората не са идиоти", добави тя. А Диана Дамянова също опонира на Андрей Райчев: "Андрей, не правиш добра агитация".

Дамянова направи друга аналогия: Мадяр като дойде на власт в Унгария, какво направи - намали заплатите на депутатите, махна половината от държавните бордове и прояви съпричаност, затова ходи сред населението спокойно (и може да прави реформи). Но Райчев потърси причините защо се е стигнало до това да затънем дълговете - ковид, зелените политики на ЕС и Украйна, като внуши, че войната в Украйна все едно е избухнала по желание на Европа, а не защото Владимир Путин има комплекс за малоценност и се опитва да го преодолее като се мъчи да стане император на цената на тонове кръв - ОЩЕ: Европа да проумее: Срещу Путин равен резултат не може да има

"Тези хора смятат, че лъжата е комуникация" - финалните думи на Дамянова, не по адрес на Райчев, а по адрес на управлението на Румен Радев.