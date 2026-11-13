13 ноември: Създава се Българското опълчение. Скопие е освободено

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

13 ноември 1876 година: Положени са основите на Българското опълчение

На този ден през 1876 г. са положени основите на Българското опълчение като част от Действащата руска армия под командването на руския генерал Николай Столетов. То участва в Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) на страната на руската армия. Инициатор за неговото създаване е руският генерал Р. Фадеев. Предложението му получава голяма подкрепа от страна на Българското централно благотворително общество и славянските благотворителни комитети в Русия. Със свои средства те закупуват 12 оръдия, десетки пушки и патрони, които след това предоставят на българските опълченци.

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13 ноември 1944 година: Град Скопие е освободен

На този ден през 1944 година, в хода на Първата фаза от участието на България във войната срещу Третия райх, град Скопие е освободен от Първа армия с помощта на Четвърта армия, която първоначално е под командването на генерал-майор Боян Урумов, а след това на генерал-майор Асен Сираков. Българската армия действа в Горноджумайско–велешкото оперативно направление, където нанася своя подсигуряващ удар. В периода от 15 октомври до 14 ноември тя провежда Брегалнишко–струмишката настъпателна операция. Българските войски първо освобождават Кочани, а след това района на Щип, след което започват преследване на противника, който през това време се оттегля към долината на Вардар.

След освобождаването на Куманово на 11 ноември Първа армия получава заповед за продължаване на офанзивата към Скопие. Основният удар към Скопие е нанесен от Първа българска армия, командвана от генерал-майор Владимир Стойчев. Междувременно последни части на германската Група армии „Е“, на изтегляне от Гърция, навлизат в града, в който е разположен и гарнизон на Вермахта.

На 13 ноември части от Първа и Четвърта армия са пренасочени за овладяване на града. Междувременно германците продължават да се изтеглят от Скопие. Разузнавателният взвод от Пети пехотен полк на Пета дивизия пръв влиза в Скопие привечер. Частите на Втора пехотна дивизия, които го следват, се заемат с прочистване на останалата съпротива, локализирана в южната и източната част на града. Центърът на Скопие е овладян малко преди полунощ.

Настоящата македонска историография твърди, че градът е освободен от Народоосвободителна войска на Македония и българската войска няма принос за това. Според нея сутринта на 14 ноември един български полк е искал да влезе в Скопие, но му е попречено от партизаните.