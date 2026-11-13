Скандалът с личните асистенти ще бъде потулен като с пенсиите от втория стълб: Опозицията отрича за атака и политически ПР

Възможно е да има злоупотреби при личните асистенти. Трябва да се види кои са реалните и кои не са реалните. Скандал ще стане тогава, когато има чувствителен закон, взима се решение, без да се обсъжда с никой и тогава, когато този закон влезе в сила - да се орежат парите за личните асистенти. Това заяви бившият министър на икономиката и индустрията, а настоящ народен представител от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов пред БНТ. Още: Горива по 2.50 евро: Богдан Богданов обвини властта в пасивност и поиска спешни мерки за най-уязвимите

Поредна атака срещу властта или личен ПР?

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Според него управляващите ще дадат заден и ще каже, че няма да променят Закона за личните асистенти по примера с пенсиите от втория пенсионен стълб.

Богданов призова управляващите да направят проверка на ТЕЛК-овите решения и тези, които издават фалшиви решения, да си понесат отговорност.

"Хората, които имат нужда да се грижат за техните близки, не трябва да бъдат тормозени, а техните заплати и възнаграждения трябва да растат пропорционално", коментира народният представител от ПП.

Богданов обеща, че темата за личните асистенти няма да бъде използвана за поредна атака срещу управляващите и като политически ПР.

Богдан Богданов разкритикува и Бюджет 2027, като обяви, че ПП няма да го подкрепи. "Ако властта не се вслуша в мнението на икономистите, опозицията и експертите, ще се стигне до рецесия", предупреди народният представител.

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