Спорт:

Скандалът с личните асистенти ще бъде потулен като с пенсиите от втория стълб: Опозицията отрича за атака и политически ПР

13 ноември 2026, 7:56 часа 733 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Скандалът с личните асистенти ще бъде потулен като с пенсиите от втория стълб: Опозицията отрича за атака и политически ПР

Възможно е да има злоупотреби при личните асистенти. Трябва да се види кои са реалните и кои не са реалните. Скандал ще стане тогава, когато има чувствителен закон, взима се решение, без да се обсъжда с никой и тогава, когато този закон влезе в сила - да се орежат парите за личните асистенти. Това заяви бившият министър на икономиката и индустрията, а настоящ народен представител от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов пред БНТ. Още: Горива по 2.50 евро: Богдан Богданов обвини властта в пасивност и поиска спешни мерки за най-уязвимите

Поредна атака срещу властта или личен ПР?

Още: Бивш министър на икономиката: Не може да теглим нов дълг, без да е ясно за какво ще бъдат похарчени парите

Според него управляващите ще дадат заден и ще каже, че няма да променят Закона за личните асистенти по примера с пенсиите от втория пенсионен стълб.

Богданов призова управляващите да направят проверка на ТЕЛК-овите решения и тези, които издават фалшиви решения, да си понесат отговорност. 

"Хората, които имат нужда да се грижат за техните близки, не трябва да бъдат тормозени, а техните заплати и възнаграждения трябва да растат пропорционално", коментира народният представител от ПП. 

Богданов обеща, че темата за личните асистенти няма да бъде използвана за поредна атака срещу управляващите и като политически ПР. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Богдан Богданов разкритикува и Бюджет 2027, като обяви, че ПП няма да го подкрепи. "Ако властта не се вслуша в мнението на икономистите, опозицията и експертите, ще се стигне до рецесия", предупреди народният представител. 

Още: "Последен шанс": ПП призоваха Радев да спре кражбата на Пловдивския панаир

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Богдан Богданов Румен Радев лични асистенти Продължаваме промяната 52 Народно събрание
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес