"В Радев не бие сърце на човек": Венко Сабрутев с остра критика заради казуса с личните асистенти

Остри критики към кабинета на Румен Радев отправи по повод редица социални и икономически теми – от въвеждането на еврото и цените в магазините до правата на личните асистенти и борбата с корупцията, депутатът от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев в ефира на Нова телевизия. Тежки думи той отправи за проблема с личните асистенти и състоянието на майките, които се грижат за деца с увреждания. Беше изразено възмущение от липсата на достатъчна подкрепа, което оставя семействата без адекватни трудови и социални права, както и без необходимите доходи.

ОЩЕ: "Кръвожадни промени": Социално недоволство заради децата с уврежданията (ОБЗОР)

„Влезте в магазини и вижте колко е цената на хляба. Вижте цената на млякото. Тези хора се отлепиха от земята. Те забравиха да бъдат първо хора. А ако те бяха хора, нямаше да са това безобразие за личните асистенти. В Радев не бие сърце на човек. Само нечовек може да нанесе такова безобразие, да се бие с хора с увреждания“, каза Сабрутев.

„Деца, които не могат да станат от инвалидните колички. Няма кой да ги изкъпе. Не могат да отидат до тоалетната и си бият родителите, затова, че се грижат за детето си. Дотам стигнаха. За да могат майките да нямат никакви трудови и никакви социални права. Ето това е целта. И да нямат доходи. За да не бъдат разход на държавата. Защото според Радев това е най-големият разход на държавата. Не са олигарсите, които обеща да ги бие. Не са обществените поръчки“, продължи гневно той.

Сабрутев каза, че слушал министър Иван Шишков, който обяснявал какви били договорите в АПИ и призова регионалния министър да спре „олигархия, за която постоянно говори“. „Спрете и вземете парите оттам. Задавам въпроса. 200 милиона сте заложили или по-малко заради въпросната реформа с личните асистенти. Точно толкова всяка година българската държава губи в корупцията при лекарствата в частните болници. Какво се случи? Защо Радев изведнъж забрави за тази корупция?“, попита той.