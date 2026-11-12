Без думи от обединителя на нацията: Йотова мълчи за загиналите и пострадалите на "Тракия"

Над 48 часа след трагичните катастрофи на автомагистрала "Тракия" президентът Илияна Йотова не е изразила нито една изрично посветена публична позиция, с която да поднесе съболезнования на близките на дванадесетте жертви и да се обърне към пострадалите и техните семейства, показа проверка на Actualno.com.

В деня на национален траур (11 ноември) в публичното пространство се появиха редица запитвания защо държавния глава и обединител на нацията не е публикувала съболезнователен адрес, след като в деня на самата катастрофа отмени своето участие в Парижката конференция за мир. Тогава в 13:15 часа от пресслужбата на държавния глава разпространиха "техническо съобщение" до медиите със следния текст:

"Уважаеми колеги,

Заради тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и се прибира в България. Държавният глава изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите". Специално акцентът на съобщението беше, че Йотова отменя участието си в Париж, а не че това е съболезнователен адрес.

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Нито дума повече

Освен споменатото изречение за изразяване на съболезнования и то в техническо съобщение до медиите, държавният глава няма нито една публикация в информационните си канали или пък в сайта на президентството за трагедията.

Липсата на публична позиция над 48 часа след трагедията идва на фона на изразената солидарност с близките на 12-те загинали и с благопожеланията към пострадалите от страна на целия български политически елит и на фона на огромна международна подкрепа от политици, отделни европейски държави (президентът на Румъния Никушор Дан) или чрез посолствата им (украинският президент Володимир Зеленски, преди него украинският външен министър Андрий Сибиха и Италия чрез посолството ѝ) и дори целия Европейски парламент.

От Actualno.com изпратихме редица въпроси към президентската институция по темата, на които няма получен отговор до редакционното завършване на настоящия материал.

"Близо две денонощия след загубата на 12 човешки живота и още десетки, борещи се за своето оцеляване, държавният глава не е отправила послание или нещо, което да надгради единственото споменато изречение за съболезнования към близките на загиналите и то в техническо съобщение до медиите. В този смисъл, г-жа Йотова не е изразила публична позиция под никаква форма и на практика отсъства от публичното пространство в тежък момент за нацията и на фона на получена подкрепа дори от международни партньори", уточнява екипа ни до пресслужбата на президентството.

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Въпросите ни:

Каква е причината президентът Илияна Йотова да не е изразила позиция по отношение на катастрофата?

Защо няма налични публикации в информационните канали на президентската институция?

Какви действия е предприела президентската институция след известяването за прекъснатата визита на Илияна Йотова на Парижката конференция за мир и какви дейности извършва г-жа Йотова от прибирането си в България до този час?

Каква е процедурата, според която екипът на президентската институция реши да публикува позиция със съболезнования след терористичния акт в Краков няколко часа след случилото се, а при най-голямата катастрофа в съвременната история на България такава позиция отсъства?

Каква е позицията на избрания за вицепрезидент Кирил Вълчев?

Сравнението с Краков

Междувременно преди няколко дни Илияна Йотова изпрати съболезнователно писмо до президента на Полша Карол Навроцки по повод трагедията в Краков, при която шестима души загубиха живота си, а десетки други бяха ранени, след като мъж откри стрелба в центъра на града. Инцидентът в полския град се случи в събота (7 ноември) следобед, а позицията на държавния глава е налична часове по-късно - в неделя (8 ноември) по обяд.

В писмото Йотова подчертава, че нападението срещу мирни граждани на централния площад в Краков е акт на насилие, който не може да бъде оправдан. Президентът допълва, че България осъжда тази проява на агресия и изразява пълна подкрепа за усилията на полските власти в този момент. "Споделям болката на полския народ и изразявам своята най-искрена солидарност. Няма думи, които да утешат близките в подобен момент, но искам да знаете, че мислите и съпричастността ни са с Вас и с всички засегнати от тази трагедия", заявява Йотова.

Държавният глава изразява съболезнования и съчувствие от името на българския народ и от свое име към близките и роднините на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите.

Реакция

Междувременно в социалните мрежи се разпространяват публикации на граждани, общественици и сатирични страници с въпроси къде е държавния глава по повод българската трагедия и защо не е споделила дори няколко реда в своя профил в социалните мрежи над две денонощия след инцидента.

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