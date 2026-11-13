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Изписват шестима от пострадалите при тежката верижна катастрофа

13 ноември 2026, 6:39 часа 501 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изписват шестима от пострадалите при тежката верижна катастрофа

Четвърти ден след двете тежки верижни катастрофи на АМ „Тракия“ борбата за живот на част от пациентите продължава. Днес се очаква част от по-леко пострадалите при инцидента да бъдат изписани от лечебните заведения – четирима от болницата в Бургас и двама от тази в Ямбол, предаде БНТ. Още: Жертвите на тежката катастрофа на "Тракия" станаха 12

Трима все още са в тежко състояние

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Към момента в болници в София, Бургас, Сливен и Ямбол остават на лечение 35 души, като трима от тях са в тежко състояние. 

В Сливен са настанени най-много от пострадалите. В болница „Д-р Иван Селимински“ остават 15 пациенти, които са в стабилно състояние. В болницата в Сливен към Военномедицинската академия се намират шестима души. Седем от пострадалите са в болници в Бургас.

Двама от тях са тежко пострадали, като най-критично е състоянието на румънски гражданин, който е в медикаментозна кома и е интубиран. В ямболската болница са настанени петима души, като един от тях е в тежко състояние. Във Военномедицинската академия в София остават на лечение двама от ранените.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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