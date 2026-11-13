Черен петък с 6 чудесни уреда на Kärcher: Чистота с до 30 % намаления

Идеята, че чистият дом значи скучен живот най-сетне е под съмнение.

Защото вече можем да живеем на пълен оборот и да оставим на Kärcher - също на пълни обороти - да почиства след нас. И когато събирането с приятели остави обичайните следи, кулинарните ни постижения - няколко поражения в кухнята, а домашният ни любимец всеки ден упорито дава своя принос за мръсотията вкъщи - точно тогава не бива да се отказваме от любимите преживявания заради чистотата.

Защо ли? Ами имаме страхотни съюзници - уреди, оборудвани с най-съвременни технологии. Които точно в момента са с хубави отстъпки! От 13 до 23 ноември Kärcher организира своята Black Week кампания с намаления до 30%. А ние разгледахме селекцията им и лично подбрахме за вас шест уреда, които да се погрижат за чистотата около вас. Ето ги:

За текстил и меки мебели: Перяща прахосмукачка Kärcher SE 5

Перящата прахосмукачка Kärcher SE 5 се справя чудесно с всякакви текстилни повърхности. И е експерт по чистотата в следните области: пране на килими, мокет, мека мебел, матраци и автомобилни седалки.

Как се перат меки мебели у дома? Kärcher SE 5 използва метод на впръскване и изсмукване - почистващият разтвор се подава към текстила, след което се засмуква обратно заедно с разтворените замърсявания. Така може да се постигне по-дълбоко почистване на подходящите текстилни повърхности.

Ако например сте редовен домакин на вечери с приятели, (какво ли щяхме да правим без поне един гостоприемен организатор в живота си...), вероятно знаете, че диванът постепенно се превръща в истински архив на събитията. Започва се с петно от кафе, следи от храна, бутнати чаши и накрая се стига до обичайното "Карай, голяма работа". Само че работата понякога наистина е голяма - и трябва някой да я свърши. Тъкмо тогава Kärcher SE 5 се очертава като един от мълчаливите, но ключови участници в приятелското събиране.

За целия дом: Парочистачка Kärcher SC 5 EasyFix Iron Plug

Парочистачка Kärcher SC 5 EasyFix Iron Plug е мощна машина за почистване без химия на целия дом. Принципът: на гореща пара уредът отстранява замърсявания от различни твърди повърхности, включително подове, плочки и фуги. Моделът разполага с налягане на парата до 4,2 бара и функция VapoHydro, която допълнително прибавя гореща вода към парата за по-лесно отстраняване на упоритата мръсотия.

А как се почистват без химия най-сложните места - например фугите? Има решение - подходящ накрайник, който позволява да се обработват и тесните пространства между плочките.

Моделът има още една възможност - да бъде свързан със съвместима парна ютия, с която могат да се гладят и освежават дрехи. Ютията се предлага отделно, но тази функционалност превръща парочистачката в полезен помощник за повече от една домакинска задача.

За свободно движение: Прахосмукачка Kärcher VC 7 Cordless yourMax

Понякога свободата е всичко, от което се нуждаем. И постигането й във философски смисъл минава първо през битовия.

В тази работа нашият най-ценен помощник е леката и безжична вертикална прахосмукачка с батерия и без торба Kärcher VC 7 Cordless yourMax.

Предназначена е за ежедневно почистване на целия дом, стълбите и колата - в онези моменти, когато знаем, че за да не се трупа всичко накуп за голямо почистване, по-добре да ликвидираме дребните замърсявания, които се появяват непрекъснато.

Сред характеристиките на Kärcher VC 7 Cordless yourMax е особено полезно допълнение - интелигентният сензор за прах. Той автоматично регулира засмукващата мощност според замърсяването. Това позволява на прахосмукачката да адаптира работата си към конкретната ситуация. И да е пестелива, когато трябва и мощна, в случай, че се натъкне на по-сериозно изпитание. Моделът разполага и с LED осветление на подовата дюза, което помага да забележим праха и на по-слабо осветени места. Да, тъкмо онези тъмни места, които се възползват от нашето лошо зрение и смятат, че безнаказано могат да трупат прах и замърсявания, вече няма да се измъкват толкова лесно. Нека им дадем реванш.

За прозорците: Уред за почистване на прозорци Kärcher WV 2 Universal Precision+ Black

Как да измием прозорците, без да остават следи? С Kärcher WV 2 Universal Precision+ Black водата се изсмуква непосредствено след почистването, вместо да се стича по стъклото. Така отпада необходимостта от многократно подсушаване с кърпа, а процесът става по-удобен.

Този прецизен уред не се изчерпва с прозорците. Особено подходящ е за почистване на огледала, стъкла и гладки плочки - като и при тези повърхности помага да избегнем познатите ивици. Така ние спираме да бъдем онези изтерзани хора, които оглеждат стъклата от всички страни, докато не се уверят, че са постигнали равномерно чиста повърхност. Да, този кошмарен оглед отново и отново може да ви бъде спестен.

За големите площи на открито: Водоструйка Kärcher K 7 Comfort Premium

Това е една от най-безкомпромисните водоструйки за миене на кола, тераса, фасада, ограда и градински мебели - Kärcher K 7 Comfort Premium. Предназначена е за почистване на големи площи и упорити замърсявания с помощта на вода под високо налягане.

Всеки, който разполага с двор или по-голяма тераса, знае колко бързо природата започва да си връща онова, което сме отвоювали с много усилия от нея. Прах, кал, натрупани замърсявания по настилките - понякога обикновеният градински маркуч просто не е достатъчен. А есента и зимата не означават, че можем да забравим за външните пространства до пролетта. Дори и да ги забравим, природата не забравя за тях - и продължава невъзмутимо да ги покрива с нови слоеве мръсотия.

А тук нещата винаги опират до мощни характеристики. Kärcher K 7 Comfort Premium предлага налягане до 180 бара и разполага със струйник 4-в-1 Multi Jet, който позволява избор между четири вида струя според конкретната задача. Разбира се, при по-деликатни повърхности налягането трябва да бъде съобразено с материала. Уредът е особено подходящ за по-мащабни задачи, при които почистването на ръка би изисквало значителни усилия или е направо невъзможно.

Между другото, видеата с водоструйки неслучайно са се превърнали в почти самостоятелен жанр в интернет. И много правилно - има едно особено удоволствие в това да видим как силно замърсената настилка постепенно се завръща към свежестта си и естествения си вид. Тук може да допълним познатата формула за любимите гледки и тя да стане така: "Най-обичам да гледам как гори огън, как тече вода и как Kärcher K 7 Comfort Premium връща блясъка на всяко пространство".

За есенните пътешествия: Уред за мобилно почистване Kärcher OC 3 Foldable

Това е преносима акумулаторна мини водоструйка Kärcher OC 3 Foldable с резервоар за вода, предназначена за почистване на велосипеди, мотори, обувки и принадлежности за къмпинг.

Представете си, че се връщате от чудесна разходка с велосипед. Времето е било хубаво, маршрутът - интересен. Онова, което не сте качили на сторито обаче, е финалният вид на колелото - нашият приключенец неузнаваем от кал. И не, никак не горите от желание да пренесете всичко в багажника или у дома.

Именно за такива ситуации е създаден Kärcher OC 3 Foldable. Благодарение на батерията и резервоара с вода уредът може да се използва на различни места, далеч от домашните удобства.

Резервоарът е с вместимост 8 литра и има сгъваем дизайн, който улеснява съхранението и пренасянето. За разлика от мощните водоструйки, OC 3 Foldable работи с ниско налягане, подходящо за по-деликатни задачи. Това го прави практичен спътник при пътуване, къмпинг и занимания на открито. А за хората с кучета възможността да отмият калта от лапите след разходка с подходящия аксесоар определено заслужава внимание.

След този кратък наръчник за правилни покупки напомпяме: От 13 до 23 ноември, по време на Black Week, Kärcher предлага отстъпки до 30%. Шестте представени уреда, както и още предложения за дома и дейностите на открито, можете да разгледате на karchershop.bg.