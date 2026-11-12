Николай Нанков: Мъглата на магистрала „Тракия“ е била прогнозирана три дни преди трагедията

Информация за очаквана гъста мъгла в района на трагичната катастрофа на магистрала „Тракия“ е била подадена три дни преди инцидента. Това заяви депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков в предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите му Националният институт по метеорология и хидрология е предупредил за очакваните метеорологични условия, като информацията е била изпратена до ситуационния център на Агенция „Пътна инфраструктура“ и координационния център. Предупреждение е имало и в ежедневния бюлетин ден преди катастрофата.

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Нанков оспори твърденията на премиера и вътрешния министър, че мъглата се е появила внезапно, и обвини ръководството на държавата в спекулации и манипулации непосредствено след трагедията, при която загинаха 12 души. Според бившия регионален министър при получаване на подобна информация е трябвало да бъдат предприети конкретни действия за обезопасяване на участъка. По думите му в рамките на 30 минути до един час е трябвало да бъдат поставени светещи предупредителни знаци, да има полицейски патрули с включена сигнализация от двете страни на магистралата и пътната настилка да бъде обработена срещу заледяване и образуване на т.нар. черен лед.

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Нанков заяви още, че пътят не е бил обработен, тъй като все още не е бил въведен режимът на зимно поддържане. Той посочи, че при предишните управления на ГЕРБ този режим е бил обявяван най-късно между 1 и 10 ноември. В разговора депутатът коментира и състоянието на асфалтовата настилка в района на катастрофата. По думите му ремонтни дейности са извършвани между 24 и 30 септември 2022 г., когато е бил направен машинен кърпеж на около 1300 квадратни метра, или приблизително 330 метра от участъка. Нанков твърди, че ремонтът е бил некачествен и част от него е била повторно ремонтирана през септември 2025 г.

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Той припомни, че по време на изслушване в парламентарната комисия министърът на регионалното развитие Шишков и председателят на АПИ са определили състоянието на настилката и маркировката като добро. Според Нанков това противоречи на първоначалните изявления на премиера.

Информационните табели по магистралите

Бившият регионален министър засегна и темата за информационните табели по магистралите, които могат да предупреждават шофьорите за опасни метеорологични условия. Той заяви, че осигуряването на европейско финансиране за проекта е започнало през 2017 г., а договор с изпълнител е бил сключен на 20 март 2020 г. Срокът за изпълнение е бил до края на 2022 г.

По думите му обаче след смяната на управлението договорът е бил прекратен по взаимно съгласие, като между март 2021 г. и април 2022 г. не са извършвани дейности по него. Нанков обвини последвалите управляващи, че са спрели проекта, вместо да продължат работата по изграждането на системата за предупреждение на шофьорите.

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В началото на разговора депутатът изрази съболезнования на близките на загиналите при тежката катастрофа на магистрала „Тракия“. Той обясни, че първоначалната реакция на ГЕРБ е била сдържана от уважение към жертвите и техните семейства, а последвалите му коментари са били провокирани от изявления на представители на изпълнителната власт.