Спорт:

В камиона няма шофьор. Пред него са изправени гражданите и бизнесът и ако не бъде спрян, ще падне в пропастта

13 ноември 2026, 8:03 часа 698 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В камиона няма шофьор. Пред него са изправени гражданите и бизнесът и ако не бъде спрян, ще падне в пропастта

Думите от заглавието са на бившия министър на икономиката и индустрията, а сега народен представител от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов, изречени пред БНТ. Той предупреди, че ако властта не се вслуша в мнението на икономистите, опозицията и експертите, ще се стигне до рецесия и тежка зима. Още: Румен Гълъбинов: С този свръхдефицит да не се породят и свръхочаквания за приходите в бюджета (ВИДЕО)

Параметрите на Бюджет 2027

Бюджетен дефицит от 3,5% от БВП, нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро и съкращаване на над 5000 щатни бройки в администрацията. Това са част от основните параметри на проекта за държавния бюджет за 2027 г., представен от премиера Румен Радев в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Правителството обещава да ограничи разходите и да намали административните структури, но въпреки заявената амбиция дефицитът ще остане над допустимите от европейските правила 3% от БВП и през 2028 г.

Още: Владислав Панев: Бюджет 2027 може да доведе до рецесия и обедняване

Според представената от Радев финансова рамка дефицитът за 2027 г. ще бъде 3,5% от БВП, а за настоящата година се очаква да достигне 5,5% при първоначално гласувани 5,7%. Плановете са през 2028 г. той да бъде свит до 3,1%, а едва през 2029 г. да влезе в рамките на европейското правило от 3%, достигайки 2,4%.

Управляващите предвиждат и постепенно намаляване на разходите като дял от икономиката. През 2027 г. те трябва да паднат до 39,6% от БВП, а през следващите две години да останат под 39%.

Това обаче няма да стане без ново задлъжняване. Максималният размер на държавния дълг, който може да бъде поет през 2027 г., е 8,6 млрд. евро. За 2028 г. таванът е 8,5 млрд. евро, а за 2029 г. - 7,9 млрд. евро. В края на 2027 г. държавният дълг се очаква да достигне 31,4% от БВП.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Радев описа наследеното финансово състояние на държавата с метафората за "тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу към пропастта и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно на склона". По думите му правителството не започва бюджетната политика "от нищото и на чисто", като акцентира върху слабата бюджетна дисциплина през предходните години.

Капиталовите разходи за 2027 г. са планирани на около 6 млрд. евро. От тях най-голям дял ще отиде за отбрана, за която са предвидени общо 2,987 млрд. евро - с 418,4 млн. евро повече спрямо предходната година. Разходите за отбрана трябва да достигнат 2,23% от БВП.

Сред останалите приоритети на правителството е транспортната инфраструктура. За проектиране на пътни обекти са предвидени рекордните 65 млн. евро, като намерението е строителството на част от тях да се реализира чрез концесии и публично-частни партньорства.

"Нашата амбиция е догодина да направим всичко възможно да имаме споразумения, така че да се започва реално строителство по много обекти едновременно. Целта е в рамките на до два мандата всичко това да се построи", заяви Радев.

В бюджета са заложени още средства за закупуване на шест противопожарни самолета и кораб за издирвателни дейности, както и за дигитализация на наблюдението на язовирите.

Още: Фискалният съвет към Гълъб Донев: Бюджетът няма гаранции, че ще овладеем дефицита

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
цитати Богдан Богданов бюджет 2027
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес