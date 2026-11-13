В камиона няма шофьор. Пред него са изправени гражданите и бизнесът и ако не бъде спрян, ще падне в пропастта

Думите от заглавието са на бившия министър на икономиката и индустрията, а сега народен представител от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов, изречени пред БНТ. Той предупреди, че ако властта не се вслуша в мнението на икономистите, опозицията и експертите, ще се стигне до рецесия и тежка зима. Още: Румен Гълъбинов: С този свръхдефицит да не се породят и свръхочаквания за приходите в бюджета (ВИДЕО)

Параметрите на Бюджет 2027

Бюджетен дефицит от 3,5% от БВП, нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро и съкращаване на над 5000 щатни бройки в администрацията. Това са част от основните параметри на проекта за държавния бюджет за 2027 г., представен от премиера Румен Радев в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Правителството обещава да ограничи разходите и да намали административните структури, но въпреки заявената амбиция дефицитът ще остане над допустимите от европейските правила 3% от БВП и през 2028 г.

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Според представената от Радев финансова рамка дефицитът за 2027 г. ще бъде 3,5% от БВП, а за настоящата година се очаква да достигне 5,5% при първоначално гласувани 5,7%. Плановете са през 2028 г. той да бъде свит до 3,1%, а едва през 2029 г. да влезе в рамките на европейското правило от 3%, достигайки 2,4%.

Управляващите предвиждат и постепенно намаляване на разходите като дял от икономиката. През 2027 г. те трябва да паднат до 39,6% от БВП, а през следващите две години да останат под 39%.

Това обаче няма да стане без ново задлъжняване. Максималният размер на държавния дълг, който може да бъде поет през 2027 г., е 8,6 млрд. евро. За 2028 г. таванът е 8,5 млрд. евро, а за 2029 г. - 7,9 млрд. евро. В края на 2027 г. държавният дълг се очаква да достигне 31,4% от БВП.

Радев описа наследеното финансово състояние на държавата с метафората за "тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу към пропастта и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно на склона". По думите му правителството не започва бюджетната политика "от нищото и на чисто", като акцентира върху слабата бюджетна дисциплина през предходните години.

Капиталовите разходи за 2027 г. са планирани на около 6 млрд. евро. От тях най-голям дял ще отиде за отбрана, за която са предвидени общо 2,987 млрд. евро - с 418,4 млн. евро повече спрямо предходната година. Разходите за отбрана трябва да достигнат 2,23% от БВП.

Сред останалите приоритети на правителството е транспортната инфраструктура. За проектиране на пътни обекти са предвидени рекордните 65 млн. евро, като намерението е строителството на част от тях да се реализира чрез концесии и публично-частни партньорства.

"Нашата амбиция е догодина да направим всичко възможно да имаме споразумения, така че да се започва реално строителство по много обекти едновременно. Целта е в рамките на до два мандата всичко това да се построи", заяви Радев.

В бюджета са заложени още средства за закупуване на шест противопожарни самолета и кораб за издирвателни дейности, както и за дигитализация на наблюдението на язовирите.

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