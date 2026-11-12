Промени в движението по АМ “Тракия“ близо до София

От 9 ч. на 13 ноември до 9 ч. на 17 ноември, за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се променя организацията на движение в 2-километров участък на АМ “Тракия“ на територията на област София. Дейностите ще се извършват в отсечката от км 2 до км 0 на магистралата в платното в посока към столицата. При изпълнението им ще се ограничава навлизането в активната и аварийната ленти, като превозните средства ще преминават в изпреварващата. Още: Два дни ремонт на АМ “Тракия“, ето кога и къде

Агенция “Пътна инфраструктура“ съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. Още: Заради ремонт: Промени в движението по АМ “Тракия“