Рецепта за добро сърце: Педагози от цялата страна с отличия от издателство "Клет България"

"Ако някой е тъжен, какво ще направиш?"

"Ще му подам ръка, ще му кажа: Недей да плачеш."

"С какво се гордееш?"

"Защитих едно дете, когато другите му се смяха."

"Как показваш, че обичаш някого?"

"Правя му рисунка със сърце и му давам най-хубавата си играчка."

"Как се чувстваш, когато някой те прегърне?"

"Топло ми е, като когато пия горещ шоколад вечер."

Това са отговори на български деца от детски градини. Събирани са в цялата страна, седмици наред, в една много лична кампания - "Дървото на доброто". Всеки отговор е записан от педагози на едно от листенцата на дървото. За да може малчуганите да ни споделят онези ясни и прости истини, за които ние, възрастните, понякога трудно намираме правилните думи.

Видяхме "Дървото на доброто" на едно специално събитие - церемонията по връчването на научната награда "Димитър Кр. Димитров – Мастера". На нея издателство "Клет България" отличи десетки педагози, създали с вдъхновение нови практики, с които да насърчат образованието в предучилищна възраст. Педагозите са творили заедно с малчуганите и са представили близо 200 разработки в категориите "Игри", "Екипни задачи" и "Проекти". Всички те показват колко различни и вълнуващи могат да бъдат пътищата към целта, посочена им от Мастера - да помогнат на децата да открият истината, доброто и красотата колкото се може по-рано и да ги съхранят през целия си живот.

Вълшебен валс и други истории

В една от отличените практики например децата попадат в един магически и танцувален свят. Това е приказката "Вълшебният валс на Лилия" - игра, в която се преплитат музика, движение и въображение. А и разбира се - стил. Валсът се превръща в съвършено упражнение по общуване: децата намират общия ритъм едни с други, научават се на истинска елегантност и такт, упражняват себе си в онази галантност, която ще им е толкова необходима - и толкова много ни липсва в обществото.

Друга практика връща малчуганите към класическа българска приказка - "Златното момиче" от Ангел Каралийчев. В нея педагозите използват драматизацията за разговори и театрални занимания, с които децата откриват смисъла на истината и нравствената чистота. Педагозите споделиха, че "черното момиче" в приказката постепенно станало "другото момиче" - тук и самите деца предпочитали да го назоват по този начин, изпитвайки неудобство пред липсата на добродетели. Което означава и нещо по-важно: че са се научили да ги разпознават.

А понякога педагозите създават и собствени истории. Така например в "Историята на Дарко" всичко започва от една счупена играчка. Главният герой Дарко преодолява страха си да признае за грешката, казва истината и се извинява, а през това време покривът на къщата се оцветява в оранжево. Защо в този ярък цвят? Защото приказката придава видим образ на една истина, която децата научават - че нашият дом и свят се гради от собствените ни постъпки. И както покривът над главите ни ни защитава от дъжд, сняг и бури, така и доброто в нас ни дава подслон, без който не можем.

"Децата са нашето бъдеще, а добрият педагог е незаменим"

"Изкуственият интелект може да промени много неща, но никога няма да замени добрия педагог, който умее да докосне детското сърце. Учителите са първите хора извън семейството, които помагат на децата да изградят своите ценности, възпитават ги и ги напътстват. Именно затова ще продължим да развиваме този конкурс, да насърчаваме нови идеи и да даваме заслужено признание на вашия труд. Защото децата са нашето бъдеще, а вашата роля в изграждането му е незаменима", сподели на церемонията Владимир Колев, управител на издателство "Клет България".

Владимир Колев, управител на издателство "Клет България", връчва една от наградите

Отличените практики ще послужат за пример в цялата страна и ще имат още по-дълъг живот в бъдеще. Разработките, които са получили повече от 15 точки, ще бъдат публикувани в сборника "Обогатяващо педагогическо взаимодействие". И така идеите им ще могат да достигнат до повече учители и детски градини.

Дървото на доброто

В края на церемонията чухме и удивителната история на Пенка Касабова - основоположникът на педагогическото възпитание у нас. И може да се допълни: "жената-век", защото нейният живот продължава от 1901 до 2000 година. Сестра на Гео Милев и леля на Леда Милева, Касабова завършва образованието си в Америка, завръща се в България и оглавява Американската детска градина и института за подготовка на детски учителки в София.

Днешният ден е особено подходящ за почитането на нейното дело, защото 13-ти ноември е Световният ден на добротата. А от издателство "Клет България" предлагат да го отбележим заедно. Как? Като "разлистим" онлайн дигиталното дърво на доброто, създадено за празника от издателството - и напишем личното си послание, по примера на децата. Може да публикувате вашите мисли за доброто тук.

А за финал оставяме една рецепта, съставена от един истински кулинар на доброто в детските градини. Ето какво съдържа тя:

Рецепта за добро сърце

- 2 ч.ч. доброта

- 2 ч.ч. обич

- 1 с.л. чувствителност

- 3 с.л. състрадание

- 2 с.л. смелост

- усмивка, колкото поеме

Може да се ползва всекидневно. И съставките й нямат горна граница.