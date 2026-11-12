"Кръвожадни промени": Социално недоволство заради децата с уврежданията (ОБЗОР)

Спорните текстове в законопроекта на "Прогресивна България" за личната помощ предизвикаха сериозно социално недоволство и огромни критики от страна на опозицията. Сред промените бе предложено трудовите договори на личните асистенти да бъдат прекратени, с което ще отпадне правото им на платен годишен отпуск, няма да бъдат осигурявани и за фонд "Безработица" и отпадат допълнителните възнаграждения за клас прослужено време.

Промените бяха публикувани късно във вторник, в деня на национален траур, като логично породиха сериозно недоволство сред майките на деца с тежки увреждания от "Системата ни убива", а в социалните мрежи публикациите с недоволни родители са стотици. Налице са и заканите за протестни акции срещу властта.

От "Прогресивна България" реагираха на недоволството с твърдост - няма да оттеглят промените в заплащането и договорите на личните асистенти. "Запазват се всички придобивки, запазва се статутът на личния асистент и цялата система се ориентира към поставяне на човека с увреждания в центъра на законодателството. В Закона за личната помощ основният акцент е върху човека с увреждане. Развързваме всички автоматизми. Въпреки свръхдефицита, в който се намира държавата, социалният пакет е осигурен и няма да има хора, които да бъдат лишавани от социални придобивки", заяви депутатът от "Прогресивна България" Иван Янев.

По думите му всички майки на деца с увреждания ще продължат да бъдат асистенти на своите деца, но в същото време ще могат, ако имат възможност, да работят и допълнително. "Разширяваме кръга на асистентите – асистенти ще могат да бъдат и държавни служители, когато имат близки с увреждания, или друг тип свободни професии, като например адвокатите", съобщи Янев. Накрая на брифинга си депутатите на Радев дори опитаха да заплашват и с МВР, което щяло активно да тръгне да издирва фалшиви решения и лекари, които са ги давали.

Социален бунт

На този фон, опозицията се обедини в категоричната си реакция срещу идеите на управляващото мнозинство.

"Всеки ден те ви обират парите откъдето могат", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента. "Това правителство трябва да седи колкото се може по-дълго, за да ви оберат до края, кризата да е тотална и по начина, по който дойдоха, така да си отидат", каза още Борисов.

Депутатът от ГЕРБ Илиана Жекова призова промените да бъдат оттеглени. Тя добави, че промяната ще засегне семействата на деца и възрастни с тежки увреждания. "Това, което наблюдаваме в момента, е грубо посегателство върху правата на личните асистенти", каза още Жекова.

Освен това има възможност възнагражденията не просто да бъдат замразени, но и да се понижат. Срещу спорната идея тази сутрин възразиха и от "Демократична България".

"Не се прави така. По тъмно, през депутати, без обществено обсъждане, без въобще хората да знаят за тези промени", каза по-късно Елисавета Белобрадова от "Демократична България". Тя изтъкна, че вероятно възнагражденията на личните асистенти ще бъдат намалени. "Това е едно абсолютно безобразие, на което ние се противопоставяме", добави тя.

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Белобрадова допусна, че вероятно промяната се прави, за да се запълнят дупки в бюджета. Катя Панева добави, че има и спорни промени, с които се реформира начинът, по който се взимат решения от ТЕЛК и НЕЛК. Александър Симидчиев каза, че тези промени имат нужда от редакции и в момента се предвижда непрозрачен процес и липсва методика.

"Политиците, които говорят най-много за надежда, са политиците, които отнемат най-много от надеждата. Г-н Радев ни обещаваше битка с олигархията. Олигархията се оказаха децата, младите семейства, работещите, а не хората с обществени поръчки, които правят българското общество бедно", каза председателят на социална комисия и депутат от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев. Според него новата таргет група, с която се занимават управляващите, са родителите на хора с увреждания.

"Отнемат трудовите им права. Твърдо заявяваме, че заставаме зад личните асистенти, зад хората с увреждания и стартираме подписка, с която ще защитим техните права", каза още Сабрутев.

От ДПС определиха промените в личната помощ като посегателство върху правата и на хората с увреждания, и на техните близки. Депутатите на Делян Пеевски не са съгласни и с предложението за въвеждане на гъвкаво работно време за личните асистенти, защото обикновено то не е съобразено с хората, които ежедневно се грижат за свои близки и не могат да прекъсват тази грижа, за да работят на друго място.

"Оттеглете закона за личните асистенти - не запълвайте бюджетните дупки за сметка на 88 000 души", обърна се депутатът от "Възраждане" Георги Георгиев към управляващото мнозинство. "Премахва се коефициентът, който обвързва възнагражденията на личните асистенти с минималната работна заплата. Това означава премахване на механизма, който гарантира актуализирането на техните доходи. В същото време трудовите договори се заменят с нов вид договор за лична помощ, без да има достатъчна яснота какви права ще запазят тези хора. Ще получават ли допълнително възнаграждение за прослужено време? Ще имат ли платен отпуск и всички социални придобивки, които им осигурява трудовото законодателство?", попита Георгиев.

"Категорично възразяваме срещу предложенията, които заменят действащи права. Виждаме в тях не подкрепа, а възможност за ограничаване на публичните разходи за сметка на децата и възрастните с увреждания и техните асистенти", заявиха от пациентските организации "Заедно с теб" за предвидения законопроект.

Според тях близките на пациентите продължават да се грижат за децата и възрастните след края на платените часове. "Недопустимо е сега да се отнема съществуващата трудовоправна защита. Това е икономия за сметка на асистентите, а не реформа в тяхна полза", допълват от "Заедно с теб".

В пациентската организация участват и Алианс на трансплантираните и оперираните АТО "Бъдеще за всички", Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания и Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижа за децата "Усмихни се".

Позиция дойде и от майките от "Системата ни убива", в която се настоява за незабавно изтегляне на "цитирания правен абсурд, сътворил откровена дискриминация към най-уязвимите".

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Какво предвиждат всъщност промените?

В законопроекта на управляващите е заложено, че възнагражденията на личните асистенти вече няма да се обвързват с минималната работна заплата. Предвидено е промените да влязат в сила от 2027 г., като базовата часова ставка за личните асистенти се замразява на нивото от 2026 г. (5.24 евро на час), а същевременно отпада добавката за трудов стаж и професионален опит (клас). Така догодина спира автоматичният ръст на заплатите на личните асистенти.

Досега възнаграждението се изчисляваше на база часова ставка, обвързана като коефициент 1.4 от минималната часова работна заплата, плюс добавка за трудов стаж и професионален опит (клас), отбелязва "Дневник". Ключова промяна е заменянето на досегашните трудови договори със специален договор за предоставяне на лична помощ. Новият договор ще позволи лични асистенти да могат да бъдат държавни служители, адвокати и др.

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Тъй като новият договор не е трудов, а по Закона за личната помощ, за него не важат правилата на Кодекса на труда и отпада законовият лимит от максимум 4 часа допълнителен труд дневно за хората с основна 8-часова работа.