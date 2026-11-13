Текстовете за личните асистенти ще бъдат прецизирани между първо и второ четене: Обещание от депутат на Радев

Текстовете, засягащи статута и правата на личните асистенти, да бъдат прецизирани между първо и второ четене в Народното събрание. Тази позиция обяви депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в ефира на Нова телевизия в отговор на критиките около планираните промени. Той посочи, че социалният министъ Наталия Ефремова е отправила покана за среща в понеделник към майките на деца с увреждания и представители на общността, но те не са присъствали.

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В отговор на въпрос дали се отстъпва от първоначалните идеи заради недоволството, той изрази мнение, че доработването на текстовете между двете четения е нормална парламентарна практика. Според него целта трябва да бъде около 13 000 майки, които лично полагат грижи за своите деца, да не бъдат ощетени под никаква форма.

Белчев обърна внимание на друг проблем. „Регистрира се почти геометрична прогресия в ръста на издадените решения от ТЕЛК и злоупотребите с тях“, каза той.

На въпрос дали отпада обвързването на възнагражденията с минималната работна заплата, представителят на управляващите заяви, че предстоят срещи с родителите и задължителен дебат между двете четения в парламента. Той обаче напомни, че страната се намира в процедура по свръхдефицит и е необходима фискална дисциплина, за да се гарантира устойчивостта на социалните системи.