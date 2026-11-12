Няма сигнали за рекет, но няма и потърсени коли: МВР-Ямбол за автомобилите от АМ "Тракия"

"Нямаме нито един конкретен сигнал от лице, което е собственик на автомобил и на когото са искали някакви пари към момента за извозване или за нещо, или пък за освобождване на техните автомобили.", това заяви старши комисар Добрин Димитров - директор на Областната дирекция (ОД) на МВР – Ямбол, в брифинг пред медиите, който се състоя на частния паркинг в с. Веселиново, собственост на Динко Вълев. Брифингът бе по повод информациите, че Вълев е искал пари от собственици на автомобили, участвали в катастрофите на АМ "Тракия" на 10 ноември.

По думите на Димитров единствените два сигнала за поискано заплащане са дошли от браншовите организации, а не от собственици на засегнати автомобили. Димитров потвърди още, че след катастрофите на АМ "Тракия" е имало репатраци, които са били от Браншова организация "Пътна помощ". "Те също заявиха, че ще се превозват автомобилите напълно безплатно. Те създадоха организация на пътни помощи от цялата страна, които имат желание да окажат некомерсиална помощ на пострадалите - да се извозят и да освободят магистралата по най-бързия начин."

Комисар Любомир Донев, снимка: БГНЕС

Любопитна подробност от брифинга дойде от началника на сектор "Охранителна полиция" при ОД на МВР – Ямбол, комисар Любомир Донев призна, че до момента собственици на автомобили, които са пострадали на 10 ноември, идват да си вземат основно документи и вещи от автомобилите. "Нямаме такъв, който е заявил желанието да си вземе автомобила. Може би са били такива, на които автомобилите им са веществени доказателства и към момента не са освободени за взимане."

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Кой и как може да вземе своя автомобил от частния паркинг

Старши комисар Добрин Димитров обясни, че в момента на частния паркинг има като лекотоварни и тежкотоварни автомобили, които са веществени доказателства по тяхното следствено дело, така и автомобили, които не са веществено доказателство. За първите се изисква да бъдат съхранени на охраняема база. "След като се събрахме, решихме, че най-близката възможна база, където да има охрана и видеонаблюдение, е в с. Веселиново. Затова всички тези автомобили - 20 на брой като веществени доказателства, плюс всички автомобили, които нямаха собственици на място, които да организират превоза и изчистването на автомагистралата в нощта, когато това трябваше да стане, бяха насочени към тази база", каза Димитров на въпрос защо точно този частен паркинг е избран за съхранение на автомобилите, участвали в катастрофите на АМ "Тракия" на 10 ноември.

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Димитров обясни, че някои собственици на автомобили, които са били на място на катастрифата, са се придвижили на собствен ход към паркинга, когато са били освободени от мястото на инцидента. А тези, които не са имали възможност да се придвижат на собствен ход, но собствениците им са били там, са ползвали репатраци, на които те са посочили къде да занесат автомобилите.

"За всички останали, които са тук, на тази база край с. Веселиново, сме създали организация след потърсване на помощ от наши служители, ние ще им предоставим възможността да влязат в базата, да си получат автомобилите и да се транспортират там, където искат. Тези автомобили, които не могат да си ги организират, поне да си натоварят товарите, стоките, и също да си ги вземат".

Съхранението ще бъде напълно безплатно

Старши комисар Добрин Димитров, снимка: БГНЕС

Добрин Димитров заяви, че е било получено уверение от собственика на базата, че той ще съхранява автомобилите напълно безплатно и извозването до базата ще е напълно безплатно. "Хората, които дойдат да си получат автомобилите, когато е с техни пътни помощи и с техни работници, които могат да претоварят стоките в осигурени от тях автомобили, също ще бъде безплатно."

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20 от лекотоварните и тежкотоварните автомобили, намиращи се на паркинга, са веществени доказателства и могат да бъдат освободени само след разрешение на следователя, който е по делото, както и на наблюдаващия прокурор, заяви Димитров. "Всички останали, които са тук, могат да се вземат, без да се съблюдава необходимостта от разговори с прокурори или следовател. Срок не сме коментирали, по най-бързия начин е добре да се случи това нещо. Извън веществените доказателства, наши служители ще изготвят разписка за предаване на автомобила на собственика, но той трябва да ни докаже каква стока има и че е собственик на автомобила. В голямата част автомобилите са абсолютно неподвижни."

Димитров заяви, че паркингът е частен, има видеонаблюдение. "Има постоянно наше присъствие, което е на обходи. Сутрин и през деня има присъствие, за да може, когато дойдат хората, да не се разкарват до полицията в Ямбол.". По думите му в лекотоварните и тежкотоварните автомобили има много различна стока, но нямат данни за опасна стока.

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