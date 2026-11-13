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Европа да проумее: Срещу Путин равен резултат не може да има

13 ноември 2026, 8:38 часа 1101 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: Kremlin.ru
Европа да проумее: Срещу Путин равен резултат не може да има

Същите фрази, същите изявления, същото медийно отразяване, което виждаме отново и отново. Това е поредната среща на руския диктатор Владимир Путин с американските преговарящи Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, и Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп за ... Близкия изток. Можете да вземете материала за предишната им среща, да го копирате, да обновите само датата и разлики няма да има. Това коментира беларуската опозиционна медия NEXTA, след като в последните три дни имаше нова буря от приказки, приказки и приказки за напредък в мирните преговори за Украйна.

Напредък няма - има много приказки. Както казват колегите: "Преговорите никога не са били лесни. Преговорите с Русия са още по-трудни. Но Тръмп сякаш не желае да признае колко неефективен е подходът му, продължавайки да блъска главата си в същата стена със забележителна упоритост".

За какво става въпрос - американците разчитат, че Путин може да бъде убеден да има мир като му се предлагат подаръци (моркови), без да има достатъчно дебела тояга. "Диктаторът открито се забавлява, гледайки как го убеждават като дете да спре убийствата както на собствените си граждани, така и на украинците. Всякакви преговори и всякакви срещи с Путин са обречени да се превърнат в рутинно упражнение, защото и двете страни трябва да имат интерес от постигането на споразумение. И така, в крайна сметка се озоваваме с представление с трима актьори: Уиткоф и Къшнър пътуват до Кремъл, сякаш отиват на работа, Путин учтиво кима и хвали Тръмп, след това обядват и се разделят. И тогава всичко започва отначало".

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По-добре трудно може да се опише. Но има и още нещо - именно липсата на осъзнаване какви са правилата на играта води до тази картинка. Владимир Путин играе по съвсем различни правила от тези, които битуват в съзнанието на Европа. Не казвам САЩ, защото Тръмп всъщност иска да е като Путин и само защото има силни демократични основи в Съединените щати не е станал такъв. Но Европа продължава да си мисли, че в този случай може да има равенство в резултата - и ние да сме доволни, и той.

Не! Отдавна е ясно за всеки, който следи малко по-задълбочено войната в Украйна и малко от малко има качеството да чете с разбиране - Путин е заложил всичко или нищо. Няма средно положение за него. Но Европа, с опитите и на Тръмп да я води, си живее в реалност, че може да има решение по средата. И това е най-голямата грешка - историческата аналогия с Хитлер е крещяща! Такива хора винаги искат всичко, защото не са хора. Погледнете какво прави Путин в самата Русия години наред - елиминира всякаква политическа опозиция, дори физически, с убийства. Наложи "закони", според които кажеш ли нещо наопаки на неговото, не ти мърда затвор - стига да счете, че си достатъчно важен да те чуе. И възпитава следващите поколения на Русия да мислят точно така - един е Вождът, Господ Бог на земята, следваме го. Затова сме най-велики.

Европа още не мисли в тази рамка – защото много дълго време назад Путин работи достатъчно на информационно-политическия фронт, изгради солидни свои лобита навсякъде на Стария континент и чрез тях може да влияе на управлението във всички важни за него европейски държави. Това е най-слабото място на Европа – наред с липсата на осъзнаване, че дори Путин да го няма, Русия ще продължи по начертания от него път. Затова ударно всички европейци трябва да се готвим за бъдеще, в което голяма война е много възможна, а саботажи, диверсии, кибератаки ще са постоянно ежедневие. И трябва да има определяне и изграждане на стратегия как Русия "да се осъзнае". Защото силата на Путин вътре в Русия е големият външен враг - някой там, далеч, който е виновен за всичко, което не върви тук и прави живота мизерен.

Трябва да бъде намерен начин руснаците да проумеят, че Долче вита е по-добрият начин да живеят и да се развиват. Но за целта ще са необходими много и много години - дотогава, заради Путин, Русия е в ролята на въоръжен до зъби и много опасен луд. От такива първо се пазиш, после мислиш как да ги лекуваш!

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Да не се лъжем повече - ако не проумем, че по този въпрос или си победител, или си история, ще останем в историята. И България няма да бъде подмината. В живота често оценяваш истински нещо като го загубиш - нека в този случай да не е така - ОЩЕ: "Това е нереалистична, немислима позиция": Радев за искане на Русия срещу пълноправното членство на България в НАТО

Автор: Ивайло Ачев

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