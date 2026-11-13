Европа да проумее: Срещу Путин равен резултат не може да има

Същите фрази, същите изявления, същото медийно отразяване, което виждаме отново и отново. Това е поредната среща на руския диктатор Владимир Путин с американските преговарящи Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, и Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп за ... Близкия изток. Можете да вземете материала за предишната им среща, да го копирате, да обновите само датата и разлики няма да има. Това коментира беларуската опозиционна медия NEXTA, след като в последните три дни имаше нова буря от приказки, приказки и приказки за напредък в мирните преговори за Украйна.

Напредък няма - има много приказки. Както казват колегите: "Преговорите никога не са били лесни. Преговорите с Русия са още по-трудни. Но Тръмп сякаш не желае да признае колко неефективен е подходът му, продължавайки да блъска главата си в същата стена със забележителна упоритост".

За какво става въпрос - американците разчитат, че Путин може да бъде убеден да има мир като му се предлагат подаръци (моркови), без да има достатъчно дебела тояга. "Диктаторът открито се забавлява, гледайки как го убеждават като дете да спре убийствата както на собствените си граждани, така и на украинците. Всякакви преговори и всякакви срещи с Путин са обречени да се превърнат в рутинно упражнение, защото и двете страни трябва да имат интерес от постигането на споразумение. И така, в крайна сметка се озоваваме с представление с трима актьори: Уиткоф и Къшнър пътуват до Кремъл, сякаш отиват на работа, Путин учтиво кима и хвали Тръмп, след това обядват и се разделят. И тогава всичко започва отначало".

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Witkoff and Kushner visit the Kremlin so often that they might soon qualify for Moscow residency. If only their visits actually achieved something… Today, Trump’s negotiators met with Putin yet again. Apart from a tiny bit of progress on the humanitarian track — the evacuation from Kostiantynivka — the situation looks very much like Groundhog Day: the same phrases, the same statements, the same media coverage we have seen time and time again. It feels as though you could take the article about their previous visit, copy and paste it today, and nobody would notice the difference. Negotiations have never been easy. Negotiations with Russia are even harder. But Trump seems unwilling to acknowledge how ineffective his approach is, continuing to bang on the same door with remarkable persistence. If Putin was previously motivated to end the “action” through a combination of carrots and sticks, after the legendary diesel deal, all that remains is the carrot. As a result, he has absolutely no reason to worry about the negotiations. Nothing threatens him: he can openly mock all the participants, send his eccentric lackeys like Medinsky after them, invite Zelensky to come to Moscow, and so on and so forth. The dictator is openly enjoying himself, watching as he is coaxed like a child into stopping the killing of both his own citizens and Ukrainians. Any negotiations and any meetings with Putin are doomed to become a routine exercise, because both sides need to have an interest in reaching an agreement. Putin, in reality, has very little need for negotiations at all. And so we end up with a three-actor performance: Witkoff and Kushner travel to the Kremlin as if going to work, Putin politely nods along and praises Trump, then they have lunch and go their separate ways. And then it all starts again. What is the actual value of these meetings? In simpler terms, what exactly are they being paid for? Perhaps it is time to change the approach rather than keep banging our heads against a closed gate? The evacuation from Kostiantynivka is no progress at all. It is merely a bone Putin has thrown to Trump. If Putin were genuinely interested in dialogue, the discussion would be about a complete cessation of hostilities, not about stopping the killing of civilians in one particular town. — NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026

По-добре трудно може да се опише. Но има и още нещо - именно липсата на осъзнаване какви са правилата на играта води до тази картинка. Владимир Путин играе по съвсем различни правила от тези, които битуват в съзнанието на Европа. Не казвам САЩ, защото Тръмп всъщност иска да е като Путин и само защото има силни демократични основи в Съединените щати не е станал такъв. Но Европа продължава да си мисли, че в този случай може да има равенство в резултата - и ние да сме доволни, и той.

Не! Отдавна е ясно за всеки, който следи малко по-задълбочено войната в Украйна и малко от малко има качеството да чете с разбиране - Путин е заложил всичко или нищо. Няма средно положение за него. Но Европа, с опитите и на Тръмп да я води, си живее в реалност, че може да има решение по средата. И това е най-голямата грешка - историческата аналогия с Хитлер е крещяща! Такива хора винаги искат всичко, защото не са хора. Погледнете какво прави Путин в самата Русия години наред - елиминира всякаква политическа опозиция, дори физически, с убийства. Наложи "закони", според които кажеш ли нещо наопаки на неговото, не ти мърда затвор - стига да счете, че си достатъчно важен да те чуе. И възпитава следващите поколения на Русия да мислят точно така - един е Вождът, Господ Бог на земята, следваме го. Затова сме най-велики.

Европа още не мисли в тази рамка – защото много дълго време назад Путин работи достатъчно на информационно-политическия фронт, изгради солидни свои лобита навсякъде на Стария континент и чрез тях може да влияе на управлението във всички важни за него европейски държави. Това е най-слабото място на Европа – наред с липсата на осъзнаване, че дори Путин да го няма, Русия ще продължи по начертания от него път. Затова ударно всички европейци трябва да се готвим за бъдеще, в което голяма война е много възможна, а саботажи, диверсии, кибератаки ще са постоянно ежедневие. И трябва да има определяне и изграждане на стратегия как Русия "да се осъзнае". Защото силата на Путин вътре в Русия е големият външен враг - някой там, далеч, който е виновен за всичко, което не върви тук и прави живота мизерен.

Трябва да бъде намерен начин руснаците да проумеят, че Долче вита е по-добрият начин да живеят и да се развиват. Но за целта ще са необходими много и много години - дотогава, заради Путин, Русия е в ролята на въоръжен до зъби и много опасен луд. От такива първо се пазиш, после мислиш как да ги лекуваш!

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Да не се лъжем повече - ако не проумем, че по този въпрос или си победител, или си история, ще останем в историята. И България няма да бъде подмината. В живота често оценяваш истински нещо като го загубиш - нека в този случай да не е така - ОЩЕ: "Това е нереалистична, немислима позиция": Радев за искане на Русия срещу пълноправното членство на България в НАТО

Автор: Ивайло Ачев