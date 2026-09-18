Не е като КСНС: ДБ не виждат смисъл от Съвета по сигурността и очакват повече за борбата с корупцията

От "Демократична България" отправиха критики към властта както за Съвета по сигурността, така и по отношение на борбата с корупцията и мерките за високите цени на горивата. От формацията все още настояват да се проведе Консултативен съвет по национална сигурност при президента, като заподозряха, че изминалия Съвет по сигурността към Министерски съвет, се прави именно да се избегне този при държавния глава.

"Заплахите пред България са ясни. Не върши работа този Съвет по сигурност при премиера. Ние продължаваме да настояваме, че в България при президента Йотова трябва да свика КСНС", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Той обърна внимание, че най-сетне държавата се усетила, че трябва да се пази от дронове, но същевременно напомни, че сме излезли от най-важната инициатива от НАТО по отношение на антидрон защитата.

Борбата с корупцията: Очаквали са още

"Правилно е да има борба с корупцията, но очаквахме за тези четири месеца да свършат повече", каза другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Той отбеляа, че голяма част от изнесената на брифинга на властта информация се припокрива с голяма степен със сигналите, които те са подавали.

"Всички тези сигнаи, които председателят на ДАНС изчете, които бяха споменати от министъра, накрая ще отидат в прокуратурата. Не казаха следващата стъпка - а тя е реформа в прокуратурата. Ние съвсем скоро ще представим такива", обяви Божанов.

ДБ: Мерките срещу високите цени на горивата са половинчани

Според Божанов всички брифинги на властта днес са били с цел да се замъгли темата с цените на горивата и с това как провалът на "Кошница с грижа" е довел до "Колонка без грижа".

Депутатът Владислав Панев добави, че много пъти от формацията са предупреждавали по време на процедурата на бюджет 2026, че когато планираш дефицит от 5,7%, оставаш без буфери при евентуални кризи.

"Точно такава криза на пазара на горива има и в момента. Затова и мерките са половинчати. Защото буфери няма. Наистина да седнат и да видят дали не може да се намали бюджетният дефицит за тази година далеч от 5,7%. От изпълнението на бюджета виждаме, че такива възможности има", каза още Панев. ОЩЕ: Мерките срещу високите цени на горивата: "Инфлационен чек" за 550 хил. българи и без акциз за пропан-бутана (ВИДЕО)