Заради полетите на Пеевски: Радев иска отзоваване на посланика ни в ОАЕ

"Очаквам от министъра на външните работи да подготви отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства по възможна най-бързия начин", обяви премиерът Румен Радев по време на брифинг в Министерски съвет след изнесената информация за полетите на Делян Пеевски. Ръководител на мисията ни в Обединените арабски емирства е Иван Йорданов, а искането за неговото отзоваване дойде след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че четири дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели и те имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител.

"Генерираните по този начин средства, включително чрез увеличаване на стойността на поръчките със значителната сума от над 150 млн. евро, се отклоняват и част от тях отиват в едно "дружество-касичка" без никаква дейност и то генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като стойността на тези полети е над 5 млн. евро", каза Демерджиев. ОЩЕ: "Да го кача на кораб за Марс": Делян Пеевски отговори на Демерджиев за полетите

Данните отиват в прокуратурата

Цялата информация ще бъде предадена на прокуратурата, стана ясно още на брифинга.

"Странно беше, че за нашите правоохранителни органи, тези теми бяха табу. Доказателственият обем е изключително голям. Днес той ще бъде представен на българската прокуратура", обяви Демерджиев. ОЩЕ: След Съвета по сигурността: Нито дума за Русия, но де факто с предпазни мерки, заради нея (ВИДЕО)