Асен Василев обсъди в Белия дом енергийни доставки и зелени инициативи

Министрите на финансите и на енергетиката - Асен Василев и Александър Николов, които са в делегацията ни в САЩ, обсъдиха енергийните доставки и възможността за диверсификация на срещи в Белия дом, както и в департамента по енергетика и в департамента по търговия.

Това стана ясно от съобщение на американското посолство у нас, публикувано във Фейсбук. Посланик Херо Мустафа също е в състава на българската делегация във Вашингтон.

"Във Вашингтон, високопоставени американски служители от The White House, U.S. Department of State, U.S. Department of Commerce и U.S. Department of Energy бяха домакини на българска делегация на високо ниво от търговски и енергийни експерти. Засиленото сътрудничество за диверсификация на енергийните доставки и зелени инициативи ще означава по-голяма енергийна сигурност и просперитет за България", се казва в информация на американското посолство.