Асен Василев предизвика Радев: Ще подкрепите ли мерките ни срещу корупцията, или само ще говорите

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев отправи силно предизвикателство към Румен Радев да каже ясно, ще подкрепи ли мерките, които ПП предлага за борба с корупцията, или само ще говори. „Господин Радев, тук става въпрос за съдбата на България. Съдбата на България се решава с действия, не с общи фрази. Написали сме ясно действията, които според нас трябва да се предприемат, за да се освободи България от Борисов и Пеевски. Един въпрос към вас и вашите кандидат-депутати: за колко от тези действия в парламента вие сте готови да натиснете копчето "за"?“ Така се обърна Асен Василев към Радев в Пловдив вчера след основаването на местна структура на „Младежи за промяната“.

Вчера Румен Радев си е позволил да излъже, че ние ще подкрепяме проучването за шистов газ в Добруджа, което е абсолютна лъжа. Два дни по-рано пред БНР казах, че това няма да се случи. България трябва да проучва за газ в Черно море. Но това не е изолиран случай на лъжа от Радев, за съжаление.

Румен Радев за оръжието за Украйна

Януари 2022 г. Румен Радев казва: "Наш патриотичен дълг е да не допуснем въвличането на родината ни във войната и да не допуснем изнасянето на оръжия за Украйна".

Февруари 2023 г. излиза информация: "България никога не е имала по-голям износ на оръжия за Украйна, отколкото при служебния кабинет на Румен Радев. През 2022 г. България е изнесла оръжия и е получила приход от 5 милиарда лева, включително по време на служебното правителство на Румен Радев".

„Грижа“ за българските граждани и руския газ

Румен Радев, 27 април 2022 г.: "Аз многократно съм настоявал и твърдял, че тези 3 милиарда лева, платени от нашия бюджет, обслужват не българския интерес, а интереса на други държави, които безплатно транзитират през наша територия. Става въпрос за Турски поток".

22 септември 2022 г.: Борисов и Радев са знаели, че по Турски поток няма да тече газ за България, сочат справките на ДАНС.

Септември 2021 г. вторият служебен кабинет на Румен Радев отказва доставки на азерски газ по дългосрочния договор, като цената на азерския газ е два пъти по-ниска от цената на газа от „Газпром“.

Това заварва кабинета „Петков“ на 13 декември 2021 г. Това не попречи обаче на Радев на 8 март 2022 г. да каже: "Ако искаме да унищожим икономиката си, да подкрепим санкциите за газ и петрол срещу Русия". Подкрепихме ги, не унищожихме икономиката си.

Румен Радев, 1 май 2022 г.: "Има политици, които са готови да направят тази опасна стъпка, да заложат бъдещето на България в интерес на своите користни цели. Да не допуснем страстите от войната да се пренесат у нас. Да не търпим политически шарлатани да ги използват за своя употреба". Износът на оръжия за Украйна продължава и той е добре заплатен. Българската индустрия печели.

На 22 август обаче правителството на Радев, след като е свалило кабинета „Петков“, отказва пет танкера втечнен газ директно от производителя в САЩ.

На 24 декември 2022 г., навръх Коледа, се подписва предварителното споразумение за БОТАШ, договорено от Румен Радев лично в Турция. Оттогава до днес всяко българско семейство, всеки един от вас плаща по 50 евро на БОТАШ през сметките си за ток и газ и ще продължи да плаща още 10 години.

Радев против пакет мерки срещу инфлацията

Когато започна войната в Украйна, кабинетът „Петков“ направи широк антикризисен пакет с комплекс от мерки срещу инфлацията и високите цени. Според Асен Василев това трябва да се направи и сега, когато започва войната в Иран. Този антикризисен пакет включваше повишаване на пенсиите, изпреварващо швейцарското правило. Пакетът включваше:

• Изпреварващо увеличение на минималната заплата и на заплатите в държавата. Включваше 25 стотинки на литър гориво за най-евтините горива А95 и евтиния дизел, без премиумните горива, за всички български граждани – физически лица.

• Намаляване на ставката на ДДС за парно и газ от 20% на 9%. Включваше намаляване на ставката за хляба – 0% ДДС, за да може най-уязвимите групи в България да бъдат защитени от задаващата се ценова вълна.

• Слагането на таван на електроенергията за бизнеса, за да може да не му се вдига сметката за ток и оттам да не трябва да повишава цените.

„Това беше комплекс от мерки, от една страна, за ключовите стоки, които е ясно, че ще бъдат ударени, да се намали доколкото може това, което държавата прибира. От друга страна, да се вдигнат доходите на хората, защото това е истинският начин да се защитят от инфлацията. Всички виждаме, че тези мерки дадоха резултат и българските граждани не обедняха. Тези мерки бяха приети въпреки огромната съпротива и въпреки това, че кабинетът „Петков“ вече беше в оставка“, обясни Асен Василев.

Какво каза Румен Радев за тези мерки, след като кабинетът „Петков“ падна:

Румен Радев, 29 август 2022 г.: „Прогнозата за 2023-2025 г. показва спад в БВП. Дефицитът на бюджет 2023 г. ще бъде 6,8%. Аз съм категорично против поредна актуализация на бюджета за тази година за повишаване на заплати, пенсии и други социални разходи“. Този кабинет е назначен преди промените в Конституцията с пълна свобода на президента.

Румен Радев, 11 декември 2022 г.: „Отстъпката от 25 стотинки за литър бензин е лобистка мярка, а не помощ на българските граждани“.

„Ако този кабинет управляваше през май 2022 г., българските граждани щяха да са доста обеднели. За сметка на това българските енергийни олигарси щяха да са доста забогатели“, каза Асен Василев.

Отношението на Радев към еврозоната.

„Аз бях министър в първия служебен кабинет на Стефан Янев, когато планът за приемане на еврото в България се пусна за обществено обсъждане на 30 юни. Тогава господин Радев нямаше проблем с еврото“, обясни лидерът на ПП.

9 ноември 2022 г. Радев е за еврото и против референдума. Аргументът му е, че съгласно закона провеждането на референдум по въпроси, уредени във вече приети и ратифицирани международни договори, е невъзможно. Също така и по Конституция има ограничения.

Румен Радев на 24 февруари 2023 година: „Убеден съм, че членството ни в еврозоната ще доведе до съществени икономически ползи. Трябват ефективна политика и действия за приемането ни в еврозоната. България просто трябва да продължи с летящ старт напред“.

9 май 2025 година, две години по-късно, Румен Радев иска референдум. Крум Зарков и Атанас Пеканов напускат екипа му.

„Борбата“ на Радев с олигархията

Асен Василев изреди три части, в които Радев показа, че не работи срещу олигархията:

Първа част. ДАНС опраска машините за местните избори 2023 г. с един нескопосан открит доклад, който се оказа пълна фабрикация. Академик Денков поиска оставката на шефа и зам.-шефа на ДАНС. Румен Радев: „Оставката на шефа на ДАНС Пламен Тончев се иска не защото той е нарушил закона, а защото го е спазил" и отказва да подпише оставката на шефа на ДАНС. И до ден днешен сме със същото управление на ДАНС.

Втора част. Пада кабинетът „Петков“. Част от мерките, които бяха предприети, беше първа версия на така наречената общинска програма. Бяха намерени 500 млн. лева в рамките на централния бюджет и с постановление на Министерски съвет те бяха насочени към вече съществуващи проекти в над 160 общини. Почти нищо от тези проекти не се изпълни. По същия начин, по който беше блокирана общинската програма, когато беше приета от парламента. Само че човекът, с който трябваше да се снимат кметовете тогава, за да си получат парите, се казваше Копринков, а не Делян Пеевски.

Трета част. Виждате в момента какво прави служебният кабинет по повод купуването на гласове. Спомняте си какво направи Бойко Рашков през 2021 година. Да си спомняте такива акции през 2022 г. или 2024 г.? Защо? Защо купувачите на гласове се радваха на комфорт по време на служебните кабинети на Румен Радев?, запита Асен Василев.

Той зададе и въпроса защо трябваше госпожа Йотова да стане президент, за да назначи Андрей Гюров за министър-председател? Защо Румен Радев не назначи Андрей Гюров през двадесет и четвърта година, а назначи човека на ГЕРБ, председател на Народното събрание от тяхната квота, господин Главчев?

Листите на Радев

„Виждаме набор от агенти на Държавна сигурност. Както знаете, „Продължаваме Промяната“ не допуска такива хора в партията и в листите си от самото си основаване. По-притеснителното е, че в листите на господин Радев виждаме кум на областния координатор на ГЕРБ, дясна ръка на Ковачки, хора, които са минали през ГЕРБ и през „Ново Начало“, а сега излезе и че е получил дарения от хора, близки до „Ново Начало“, и ги е приел. Много е трудно да се бори с олигархията, даже когато имаш до себе си отбор, който не е зависим, и отбор, който е готов да отиде в затвора, но да не лъже. С отбор тип разпасана команда, половината от които са внедрени от ГЕРБ и „Ново начало“, няма как да се бори олигархията“.

Асен Василев цитира и две дами, които познават господин Радев изключително добре:

Корнелия Нинова: "Радев е лицемер. Месеше се в процесите в БСП, оставя вратата за коалиция с ГЕРБ“.

Десислава Радева: "За протокола мен ме няма в цялата схема, както пеят Абсурд. Обръщайте се към съпредседателите или към онзи, чието име не бива да се споменава“. Предполагам, че става въпрос за Копринков, а може би за Борисов и Пеевски, допусна Асен Василев. Но според него по-притеснителен е вторият коментар на госпожа Радева: „Не победата е проблемът, а какво правиш с надеждите на доверилите се“.

Къде беше Радев?

„Много е важно да си дадем ясна сметка, че едно е да говориш, съвсем друго е да го направиш. Реални действия. Това е, което не сме видели нито веднъж до момента от господин Радев“, каза Асен Василев и попита къде беше Радев, когато:

Когато тръгнаха протестите срещу бюджета, гледаше от президентството.

Като видя, че успешен протест, пусна пост във Facebook.

Когато вървяха протестите на младите медици, които поискаха помощ от всички политически партии, ние отидохме, застанахме до тях. Господин Радев гледаше от перденцата в президентството.

Когато арестуваха политическите затворници, заедно с всички български граждани във Варна, в София, излязохме и ги защитихме. Господин Радев даже не написа пост за Сарафов, камо ли да излезе на протеста.

„Ако извинението е "Нямаше какво да се направи", винаги има какво да се направи. Най-малкото да използва правото си на изявление към нацията и да каже: "Не може да има политически затворници в България". Даже и това не направи“, посочи лидерът на ПП.

Какво казва AI за Радев

Накрая Асен Василев разказа на младежите от ПП какво е заключил ChatGPT, след като го е запитал какво представлява това като политическо поведение след изброените постъпки на Радев. Отговорът на изкуствения интелект е:

Това поведение прилича на политическо двуличие, опортюнизъм и патриотична риторика за прикритие. С други думи, публично се говори едно – мир, национален интерес, да не бъдем въвлечени, а на практика се допуска, оправдава и прави друго. По-характерни черти са: двоен стандарт – едни послания пред хората, други реални действия; политическа страхливост – да не поемеш ясна и честна позиция; нагаждачество – да се пригодиш към настроенията, вместо да следваш принципи; прехвърляне на отговорност – после да се криеш зад институции, процедури или обстоятелствата; популизъм чрез страх – използване на войната, кризата и несигурността, за да се мобилизират емоции и да се излъжат хората. Ако трябва да го кажа съвсем директно, това е поведение на човек, който иска едновременно да извлече ползите от едно решение и да избегне политическите последици от него. Или още по-кратко – страхливо, нагаждаческо и лицемерно политическо поведение.