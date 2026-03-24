Атанас Славов: Основната ни задача - никога повече произвол по върховете на съдебната система

Основната ни задача е да не позволим повече произвол по върховете на

съдебната система, заяви юристът от “Да, България” и бивш министър на

правосъдието доц. д-р Атанас Славов в предаването в “Лице в лице”.

Затова следващото Народно събрание трябва да се заеме с избора на нов

Висш съдебен съвет и да се приемат редица законодателни промени за

отвоюването на завладяната държава. Също така той разкритикува ГЕРБ и бившия правосъден министър Георги Георгиев за това, че пазят незаконно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов начело на прокуратурата.

“Опитваме се да реформираме системата, така че лобитата в правосъдната система да бъдат ограничени и казуси като “Осемте джуджета” и “Нотариуса” да не се повтарят. Виждаме,че върховете на съдебната власт и в по-голяма степен на прокуратурата са завладени. Затова говорим за завладяна държава, която трябва да бъде отвоювана и да бъде върната на гражданите. Това е причината стотици хиляди наши съграждани да излязат по площадите в края на миналата година”, заяви преподавателят по конституционно право, който е водач на листата на “Продължаваме Промяната - Демократична България” в 26 МИР София-област.

Още: Тандемът "Борисов-Пеевски" не се е разбрал кой да е следващият: Бивш правосъден министър даде рецептата за Сарафов

“Отвоюването на държавата минава през законодателни реформи. Опитахме през конституционна реформа, която Конституционният съд отмени под влияние на политическата конюнктура. Процесът обаче трябва да продължи на законодателно ниво. Имаме подготвени законопроекти и част от тях бяха внесени в отиващия си парламент и не бяха разгледани - и Закона за съдебната власт, и НПК, и Наказателния кодекс. Но за съжаление мнозинството не стигна до тези законопроекти”, добави той.

Като начало той предложи да се премахнат привилегиите на Бойко Борисов и Делян Пеевски, които се ползват от държавна охрана: “Българите негодуват срещу привилегиите. Българите негодуват, че Борисов и Пеевски се движат с държавна охрана. Нека да премахнем привилегиите!”.

Още: Славов иска правосъдният министър да свика спешно заседание на Пленума на ВСС (ВИДЕО)

Атанас Славов попита защо мнозинството в Народното събрание от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН не започна процедура за избор на нов ВСС с независими от политическо влияние членове и дори не придвижи законодателната

инициатива на ПП-ДБ за промени в Закона за съдебната власт. Тъй като за избор на парламентарната квота във ВСС са необходими 160 гласа,

мнозинството дори не инициира диалог с опозицията за процедурата.



“Една година правосъдният министър Георги Георгиев не внесе нито един

законопроект, който да адресира проблемите в съдебната власт и с

незаконно изпълняващия функциите главен прокурор. Той дори в момента не може да заяви дали Борислав Сарафов законно изпълнява функциите главен прокурор или мандатът му е изтекъл, въпреки че е гласувал за промените в ЗСВ”, коментира Славов. И добави: “Колегите от ГЕРБ не могат да отговарят на въпросите “Кой пази Борислав Сарафов да е незаконно изпълняващ функциите в нарушение на закона?” и “Чия е прокуратурата в България?”. Единият от пазителите на Сарафов се казва Бойко Борисов. Другият - Делян Пеевски”.

Още: ДБ с нова стъпка срещу завладяната държава: Внася закон, свързан с главния прокурор (ВИДЕО)



Атанас Славов разкритикува промените в НПК, приети от мнозинството в

настоящия парламент, според които се позволява на главния прокурор да

удължава времето за разследване в досъдебната фаза. “Не мога да си

представя тази мярка като реформа на правосъдието, а точно обратното”,

добави доц. Славов. Според него при избора на главен прокурор трябва да се поема ясна отговорност от изпълнителната власт, затова правосъдният министър трябва да предлага главен прокурор. “Трябва да е ясно кой носи отговорност, за да нямаме хипотези като “Ти си го избра” в казуса с Цацаров и политически лидери да бранят Сарафов в момента”, каза бившият министър на правосъдието.