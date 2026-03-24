Новият лидер на Иран се е съгласил да преговаря със САЩ?

24 март 2026, 20:17 часа
Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей се е съгласил да проведе преговори със Съединените щати, според израелското издание Ynet. Съобщава се, че Иран първоначално е отрекъл обявяването на преговори от президента на САЩ Доналд Тръмп, както и възможността за споразумение. Впоследствие обаче иранският министър Абас Арагчи е провел телефонен разговор със специалните пратеници на Тръмп Стив Уиткоф и Джерард Кушнер, който разкри различната позиция на Техеран.

Според изданието, Арагчи е изпратил тайно съобщение до Виткоф, в което е заявил, че е получил съгласието на Моджтаба Хаменей за подобни преговори. Ирански служител е заявил пред изданието, че той е изразил готовността си да прекрати войната, „ако условията бъдат изпълнени“. Същевременно се отбелязва, че Израел няма да участва в преговорите и е научил за тях съвсем случайно.

Припомняме, че Ynet вече съобщи, че Тръмп планира да сложи край на войната в Близкия изток до 9 април. Тогава е планирано той да посети Израел в Деня на независимостта, за да получи награда от страната. Междувременно Ройтерс отбелязва, че още на следващия ден след обявяването на „плодотворни преговори“ от Тръмп, Техеран е предприел серия от ракетни удари срещу Израел. Няколко израелски представители отбелязаха, че Тръмп е ангажиран с постигането на споразумение с Техеран, но смятат това за малко вероятно.

Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп мирни преговори война Израел война Иран Моджтаба Хаменей
