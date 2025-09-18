Атанасов за сблъсъците с Пеевски: Даде се знак на обществото кой управлява държавата (ВИДЕО)

Това нещо се прави, за да се даде знак на обществото кой управлява държавата. Мисля, че и вие сте наясно с това. Така лидерът на ДСБ и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов коментира сутрешните сблъсъци между "Продължаваме промяната" и санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски на входа на парламента. Той бе попитан да коментира и думите на Пеевски, че иска държава с главно "Д", като каза, че няма как да го коментира, защото не го разбира.

Сблъсъците с Пеевски

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски влезе в словесен сблъсък с представители на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, бившия съпредседател на формацията Кирил Петков и депутати от ПП преди да влезе в сградата на Народното събрание. Припомняме, че от ПП блокираха служебния вход на сградата в знак на солидарност с арестувания кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.

"Какво искаш, Асене?", попита Пеевски. А Асен Василев му отговори: "Да не се разхождаш с охрана".

"Защо ограби митниците? Ограби икономиката. Погледни колко си смешен, бе", отвърна му лидерът на ДПС Ново начало. И го обвини, че "са му носили пачки", като се обърна към пиара на ПП Найо Тицин с думите: "Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа". ОЩЕ: "Наркоман. Погледни колко си смешен": Пеевски в словесен сблъсък с Асен Василев, Кирил Петков и ПП (ВИДЕО)