''Малко ножче срещу калашници'': Прошков атакува Терзиев за боклука в София

Общинският съветник Прошко Прошков (ГЕРБ-СДС) отправи критики към кмета на София Васил Терзиев, обвинявайки го, че управлението му е засегнато от “компрометирана” процедура по сметопочистване и закъснение с обществената поръчка.

За конкурси, нарушения и “ударна борба”

Прошков заяви, че докато Терзиев твърди, че има план, гражданите и обществените съветници не са го чули. Той нарече конкурсната процедура по сметопочистване “тежко компрометирана”, тъй като в някои зони е имало само един кандидат — което според него означава липса на конкуренция.

„Когато си тръгнал срещу мафията, не отиваш с малко ножче срещу калашниците… Тук има забавяне от над година на една процедура, която е изключително сложна.“

Прошков настоя, че кметът трябва да търси отговорност от зам.-кмета по екология и от експертната комисия, която е одобрила оценките.

Той също така отбеляза, че договорите за снегопочистване в София вече са изтекли — факт, който, според него, показва система в колапс.

Политическа коалиция, критика и подкрепа

Въпреки критиката, Прошков заяви, че групата му стои зад терзиевата заявка да не допусне “извиване на ръце” от страна на опонентите, но подчерта, че трябва и конкретика — “казал А, трябва да се каже и Б”.

В същото време, общинският съветник Ваня Григорова изрази подкрепа за кмета по волята му да не се откаже пред натиска, но критикува решението да се обяви конкурс само 10 дни преди изтичане на старите договори: „Това е недопустимо управленско решение.“

