В името на свободата на словото: "Мракобесният закон", който раздели Слави Трифонов и Иво Сиромахов

Конфликтът между Иво Сиромахов и Слави Трифонов не се появи внезапно. Но поводът и решаващата причина са внесен от ИТН законопроект, който предвижда наказания от 1 до 6 години затвор и глоби за разпространение на информация за личния живот без съгласие. Законопроектът беше представен като защита на личното пространство, но бе приет от журналистическите среди като опит за ограничаване на свободата на словото.

Само дни след обявяването му последва буря от реакции – от Съюза на българските журналисти, медийни организации и правозащитни групи, които предупредиха, че подобен текст би могъл да се използва за преследване на неудобни медии и автори.

ОЩЕ: Слави Трифонов: Знам, че ме мразите, ще ви давам свободата да го правите

Разривът: Сиромахов срещу своите

Сред първите, които публично се обявиха срещу законопроекта, бе Иво Сиромахов – дългогодишен сценарист и екранен партньор на Трифонов. В отворено писмо до Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на ИТН, той написа:

„Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години. Какво стана с обещанията ви за мажоритарен вот? Какво стана с клетвите – ‘никога с Борисов, никога с Пеевски’? Защо излъгахте хората?“

Публикацията му предизвика лавина от реакции, включително вътре в партията. Малко след това Сиромахов обяви, че напуска телевизия „7/8“, където доскоро бе водещ: „Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия „Седем осми“. На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода и достойнство.“ С ирония, че другото си го имат.

Така една от емблематичните фигури от екипа на Трифонов се отдръпна публично, а конфликтът, доскоро вътрешен, се превърна в медиен и политически казус.

ОЩЕ: Иво Сиромахов: От днес вече не съм водещ в телевизията на Слави Трифонов

Отговорът на Слави: "Свободата включва и пошлостта"

Слави Трифонов не остана безмълвен. В своя публикация във Фейсбук той коментира не само атаките срещу него, но и по-широкия контекст – мястото на медиите и личните граници в българското общество:

"Ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото".

Трифонов подчерта, че предложените от ИТН промени не целят цензура, а регулация на безконтролното разпространение на клевети и слухове. "Има държави, в които няма жълти сайтове и вестници – не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете".

ОЩЕ: Слави Трифонов се появи да каже за Тошко Йорданов: Ще има ли оставка?

Политически и медийни отражения

След общественото недоволство и медийния натиск, ИТН обяви, че ще оттегли законопроекта. Депутатите на партията обясниха, че текстовете са били „неправилно тълкувани“, но обществената реакция показа друго – дълбока чувствителност към всяка намеса в свободата на словото.

Конфликтът обаче остави следи:

От политическа гледна точка, ИТН изглежда разделена между твърдо ядро, което защитава Трифонов, и разочаровани членове и симпатизанти, които смятат, че партията е изневерила на първоначалните си обещания за „почтеност и промяна“.

От медийна перспектива, този случай е тест за зрелостта на българската демокрация – докъде стигат границите на свободното слово и кога то прелива в злоупотреба.

ОЩЕ: "Безпрецедентна цензура и затвор за журналисти": АЕЖ с позиция за скандалния законопроект на ИТН

Макар публично да звучи като пореден политически спор, конфликтът между Слави Трифонов и Иво Сиромахов има и човешко измерение.

Двамата изминаха заедно над две десетилетия – от „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“ до изграждането на партия, която за кратко промени политическата карта на България.

Раздялата им символизира не само разминаване в идеите, но и края на едно поколение телевизионни и политически мечтатели, които тръгнаха с лозунга „има такъв народ“, а стигнаха до болезненото осъзнаване, че има и такава реалност.

ОЩЕ: След разговор между Слави Трифонов и Борисов: ИТН оттеглят скандалния си законопроект (ВИДЕО)

Изводът

Случаят „ИТН – Сиромахов – Трифонов“ е повече от медиен скандал. Той е огледало на българския обществен климат, в който свободата на словото, личната отговорност и политическата лоялност се сблъскват челно. За Слави Трифонов това е борба за контрол и самоуважение. За Иво Сиромахов – акт на морална дистанция и протест срещу компромисите.

А за обществото – напомняне, че демокрацията не е безплатна, а се защитава всеки ден – и с думи, и с риск.

ОЩЕ: "В какво се превърнахте? Какво стана с клетвите ви - "никога с Борисов, никога с Пеевски"? Не ми отговаряй": Сиромахов за ИТН