"Дай глас": Стартира една от най-мащабните предизборни кампании на над 200 организации

11 февруари 2026, 15:11 часа 126 прочитания 0 коментара
За първи път национална предизборна кампания под надслов "ДАЙ ГЛАС" събира усилията на над 200 граждански организации в името на информираното, активно и устойчиво участие на гражданите в изборния процес. На брифинг в БТА организаторите подчертаха, че това е единствения път към преодоляването на обществените предизвикателства, които всеки ден спъват личностното ни развитие и ерозират общността като цяло.

В името на това информираният избор да бъде поставен в центъра на дебата за 52-рото Народно събрание, водещите граждански мрежи в България, събиращи в себе си над 200 организации, се обединяват за мащабна образователна инициатива, която включва:

  • семинари с граждани из цялата страна;
  • публични дебати с кандидати за народни представители;
  • онлайн информационна кампания.

"Искаме да променим подхода и опита в създаването на разговори с политиците. Политическото говорене в последните години е обострено и на много лична основа - нашата цел е да се фокусираме върху политиките, решенията и разбира се - върху алтернативите. Дебатите ще надградят цялата кампания, защото информационната кампания е съсредоточена изцяло в социалните мрежи, а имаме нужда от пространства да говорим за проблемите, политиките и реформите. Пространството за такъв диалог през "Лигата на младите гласоподаватели" се утвърди във времето и от страна на партиите. Гражданите искат да виждат, че политиците не са просто рийлсчета в ТикТок и снимки във Фейсбук, а са реални хора", обяви председателят на Националния младежки форум (НМФ) Атанас Г. Радев. Най-голямата младежка организация у нас, изпълняваща ролята и на Национален младежки съвет на България, е сред основните организатори на "ДАЙ ГЛАС".

Освен повишаване на избирателната активност и политическата осведоменост на младите хора, сред целите са кампанията са и:

  • повишаване на медийната грамотност на младите хора;
  • фокусиране върху отделните проблеми и нужните реформи по места в общините, които ще са домакини на дебати и срещи;
  • широкообхватна информационна кампания за политическите права на гражданите.

Първите градове, в които ще се проведат предизборните форуми и дебати, са Ловеч и Търговище, обявиха организаторите.

"Политическото говорене беше изравнено с площадното говорене. Институциите трябва да говорят на всички, не само към недоволството. Искаме да проверим дали този маниер не е "нулева транзакция", т.е. да бъдат привличани едни, но да бъдат отблъсквани други", каза Чавдар Влъчков от "Национална мрежа за развитие".

Участваш. Избираш. Променяш.

Това е слоганът на "ДАЙ ГЛАС", който организаторите изтъкнаха като фундамент на целите на многокомпонентната кампания.

"Отваряме разговора между младите и между различни населени места, за да ценим все повече нашите различия. Това прави и "Лигата на младите гласоподаватели" вече години наред. Трябва да дадем енергия на гражданския глас - предстоят кръгли маси и дебати в няколко населени места и в Ямбол, и във Варна, и в Пловдив, вероятно Русе. На 8 април в Аулата на Софийския университет ще е финалния мащабен предизборен дебат, където ще представим и резултатите от кампанията", обяви зам.-председателя на НМФ Виктория Трифонова.

Освен тези три компонента на кампанията, ще има и фокус върху демократичните и политически права на гражданите като четвърти компонент с една информационна кампания. "Търсим автентичните проблеми на гражданите по места и какво е тяхното очакване към изборите на 19 април и разговорите им с политиците", подчерта и изпълнителният директор на "Форум Гражданско участие" Мирослав Цеков.

Инициативата е изцяло надпартийна и не подкрепя политически партии или кандидати. Кампанията е налична в социалните мрежи тук: ДАЙ ГЛАС. Тя се осъществява с подкрепата на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, Механизъм за гражданска ангажираност и прозрачност (МГАП), 2024 – 2029 г.

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
