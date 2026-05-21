Пеевски впрегна прокуратурата срещу ДБ по темата за пътуванията му до Дубай

Сезирам прокуратурата за извършване на проверка на твърденията на представители на ДБ ("Демократична България") във връзка с мои пътувания зад граница. Това каза лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски - по традиция в прессъобщение в 7:30-7:31 часа сутринта, разпространено до всички медии. Пеевски е санкциониран за корупция по американския закон "Магнитски", както и от Великобритания.

Припомняме, че ДБ подаде сигнал до ГДБОП да направи проверка за честите пътувания на Пеевски до Дубай. Съответно, лидерът на ДПС Ново начало реагира -

"Поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес, но в името на справедливостта подобни актове на (системно) оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност. Защото това е компенсаторен модел на поведение на политици, претърпели катастрофален неуспех, който те обаче се опитват да пренесат като алиби за собственото си пребиваване в политиката, но с който създават токсична и нездравословна обществена атмосфера на изфабрикувани компрометиращи и неверни обвинения срещу всеки свой опонент", казва Пеевски.

Остава въпросът защо като счита това за оклеветяване, Пеевски се обръща към прокуратурата, а не към съда.