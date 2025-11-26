"Благодаря на полицаите, че са изчакали децата": Ивелин Михайлов потвърди, че домът му е обискиран (ВИДЕО)

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов заяви във Facebook, че с днешната акция се потвърждават негови по-ранни предупреждения: "Правя едно включване на потвърдя това, което бях казал преди време, че ще претърсват, ще има арести. Днес това е факт." С думите си той потвърждава информациите за разследване на антикорупционната комисия за схема с имотни измами и пране на пари, свързвана с партията.

Михайлов разказа още, че "сутринта са влезли в дома ми и в домовете на всички познати хора, които имам, включително на някои, които нищо общо нямат с цялата работа". По думите му "всеки един, който е неудобен, тръгват да му измислят нещо и чакат да има договорка", като той посочи Радостин Василев като човек, който "беше бухалката на властта, вдигна шума и всичко е факт". Още: Антикорупционната комисия с операция срещу схема, свързана с "Величие" (ВИДЕО)

Той благодари на полицаите за това, че са изчакали децата му да отидат на училище, преди да започнат претърсванията, и добави: "Ние няма да се предадем и да клекнем, но ще направят така да не можем да извършваме политическа дейност."

