Близо 1 млн. евро за медийна реклама преди вота: Радев е натиснал в последните дни и е №1

На 19 април ще се проведат осмите предсрочни парламентарни избори от 2021 г. насам, а по време на кампанията формациите, които ще участват във вота, са похарчили 913 540 евро без ДДС за медийно отразяване. Това показват данни въз основа на публикуваните договори между политическите формации и медиите към 15 април, цитирани от Институт за развитие на публичната среда. Той по традиция анализира анализира какви средства отделят партиите и коалициите за медийна реклама.

В рамките на мониторинга се проследява дали медиите публикуват договорите си за предизборна реклама с участниците в изборите – 24 партии и коалиции и един инициативен комитет. Изследването обхваща официалните сайтове на 38 национални и регионални медии – 8 телевизии, 3 радиостанции, 11 вестника и 16 информационни сайта и агенции.

Изводът е, че парите, които участниците в изборите са дали за медийно отразяване, са почти двойно повече спрямо засечката на института към 20-ия ден от кампанията: Над милион лева за реклама: Кои медии взеха най-много пари от партиите и кой къде харчи за изборите? (СНИМКИ).

За сравнение - на същия етап в кампанията през октомври 2024 г. формациите тогава бяха разходвали за реклама около 1.5 млн. лв. (приблизително 790 хил. евро). Може би появата на нов играч на политическата сцена, за когото социологическите проучвания предвиждат убедителна изборна победа, а именно "Прогресивна България", е демотивирала формациите да правят големи разходи за медийна реклама, анализират от института.

Средствата на партиите и коалициите за реклама

В последните десет дни от кампанията "Прогресивна България" с лидер Румен Радев удвоява разходите си и излиза на първо място със 196 219 евро.

На второ място са от "Продължаваме промяната – Демократична България" – 172 157 евро. ПП-ДБ водеше 10 дни по-рано.

На трета позиция продължават да са от "Възраждане", които са утроили разходите си за медийна реклама в последните десет дни и достигат до 163 691 евро.

Така се запазва и тенденцията основната част от средствата за медии да се отделят от участниците, за които социологическите агенции предвиждат, че ще получат места в новото Народно събрание.

Графика: openparliament.net

Приходите на медиите

От наблюдаваните от екипа на института медии 28 са публикували на интернет страниците си информация за сключени договори. Данните в края на кампанията отново показват силна концентрация на средства в ограничен брой медии, като ясно се открояват няколко основни получатели на политическа реклама.

Най-много средства вече е привлякла обществената БНТ – 186 446 евро. Следват я ТВ "Евроком" със 158 148 евро и Нова ТВ със 144 960 евро. Нова ТВ бележи значителен ръст спрямо предходния период на проучване.

Следва да се има предвид, че тарифите на БНТ (и БНР) се определят от Министерския съвет и обичайно са по-ниски от пазарните, което влияе върху размера на привлечените средства. Освен това БНТ е задължена да предоставя и редица безплатни формати, в които кандидати запознаваха избирателите с позициите си по най-разнообразни теми, уточняват от Института за развитие на публичната среда.

ТВ "Евроком" пък по традиция привлича голяма част т. нар. медийни пакети, което с голяма степен на вероятност е така и в тази кампания. Пълна информация за медийните пакети ще може да се публикува едва след като партиите подадат отчетите за кампанията си. За съжаление, и в тази кампания от Централната избирателна комисия не създадоха публичен регистър за разходването на тези държавни средства. От Комисията разполагат с цялата информация, тъй като именно те одобряват договорите между медиите и формациите, за които се плаща с медийни пакети.

Графика: openparliament.net

Особености на медийното отразяване

Сред безплатните форми и в тази кампания отново се използва практиката на безвъзмездните договори. От тях обаче не става ясно какъв точно тип услуга се предоставя и дали те не функционират като допълнение към вече сключени платени договори. Такива споразумения са обявени между:

Телевизия 7/8 и свързаната с нея ИТН;

"Евроком" и Антикорупционен блок, "Прогресивна България", "Пряка демокрация", "България може", Движение на непартийните кандидати, "Моя България", "Възраждане" и БСП-Обединена левица;

"Дарик радио" и "Възраждане", "Прогресивна България", ПП–ДБ, ГЕРБ–СДС, "Сияние", "Величие", АПС, МЕЧ, БСП – Обединена левица, ИТН и "Синя България". При "Дарик радио" прави впечатление, че част от участниците са сключили повече от един договор.

Мониторингът на института показва, че и в тази кампания има медии, които разпространяват агитационно съдържание, без да са обявили договори. Същевременно част от тях представят договорите си във формат, който силно затруднява установяването на техните суми.

Приходите в кампанията – дарения и средства на кандидатите

Докато формациите, които имат представители в 51-вото Народно събрание разполагат със средства от държавната субсидия, то новата коалиция "Прогресивна България" разчита основно на събираните от нея дарения и собствени средства на кандидатите в листите ѝ.

Към 16 април 2026 г. формациите са привлекли общо 1 250 937 евро от симпатизанти и собствените си кандидати. По осем формации са получили дарения от физически лица и средства от кандидатите.

Данните за даренията показват, че в най-голяма степен е подкрепена кампанията на формацията на Румен Радев, която е привлякла 781 574 евро, от които 658 029 са дарения от физически лица и 123 545 евро са от кандидатите в листите на формацията.

Най-голям брой дарения от физически лица – 234, са с размер от 500 евро. Други 97 пък са по 600 евро всяко. Така много от дарителите са отделили суми точно под праговете респективно за задължителна проверка от страна на отговорните институции и за деклариране на произхода на тези средства.

Движението за права и свободи има 5 дарения от симпатизанти. Четири от тях са парични и са за значителни суми – по едно дарение за 120 000 евро и за 100 000 евро, както и две дарения по 40 000 евро. Преди разцеплението в ДПС кампаниите на формацията обичайно не се ползваха от дарения, а разчитаха основно на държавна субсидия.

ДПС е на второ място с 300 350 евро. Следват ПП-ДБ с получени 56 330 евро от дарения, БСП - Обединена левица с 49 979 евро, "Синя България" с 28 339 евро, "Сияние" с 21 800 евро и т.н.

