Божанов отговори на Борисов: Скептичен е за скенерите

"Скенерите не могат да бъдат въведени правилно, качествено и ефективно до изборите. Те позволяват изборни измами, които сме свикнали да изнасяме даже за други държави", каза един от лидерите на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов пред медиите в парламента след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви вчера, че партията му подкрепя сканиращите машини, а не машинното гласуване.

Какъв е проблемът със скенерите?

Божанов обясни, че проблемът със скенерите е, че заради тях - вторият печат от бюлетината отпада.

Той обърна внимание на експеримент на ЦИК с тях, в който е установено, че тези устройства отчитат повече невалидни бюлетини. Причината е прегъването на бюлетината, с която пък се пази тайната на вота.

Надеждността на машинното гласуване

Божанов е убеден, че машините сега не могат да бъдат манипулирани. "За това призовахме ЦИК да организира публично тестване на машините. Който твърди, че може да ги манипулира - да отиде и да го покаже", добави още Божанов.

Той обясни и по-старата позиция на ПП-ДБ срещу машинното гласуване. "През 2021 г. машините бяха черни кутии, защото ГЕРБ, които ги въведоха не бяха дали достъп до изходния код, до документацията. Изобщо не беше ясно какво се случва. Притеснението ни е било свързано с процедурата по Закона за обществени поръчки, тъй като от документацията беше заличена твърде техническа информация Това е преодоляно с наши промени, предрложени в Изборния кодекс", обясни Божанов.

Има ли колаборация с президента?

Божанов коментира и съвпадението в позициите на ПП-ДБ и президента за машинното гласуване.

"Ние сме за машини много отдавна и президентът изразява тези позиции. Не виждам нещо странно", коментира лидерът на "Да, България". ОЩЕ: Борисов обяви, че ГЕРБ подкрепя отмяна на машинното гласуване

Планът на властта, според ПП-ДБ

От своя страна заместник-председателят на ДСБ и депутат от ПП-ДБ Йордан Иванов заподозря план на управляващите да оцелеят през изборна измама.

"Те искат да запазят хартията. Само от това се интересуват. Искат да отидем с хартия на избори", заяви още депутатът.

Оставката на Антон Славчев

От опозицията продължават да настояват за оставката на Антон Славчев като шеф на КПК и призоваха ГЕРБ да се подпишат под искането.

Божидар Божанов коментира и законодателна инициатива на ГЕРБ в посока закриване на комисията, като според него законопроектът е концептуално сгрешен. "Например конфликт на интереси да бъде в Сметна палата противоречи на всички международни правила", посочи още Божанов.

Той представи и законопроекта на ПП-ДБ, който предвижда "една малка комисийка", която да се занимава с конфликт на интереси и декларациите, а разследващите функции да преминат към следствието.

"Много е важно е оперативните дела, които в проекта на ГЕРБ просто преминават към ГДБОП, да отидат в една комисия, която да установи има ли компромати, които се използват само за шантаж или има материали, които реално могат да се използват за наказателно преследване", обясни Божанов, но според него първата стъпка е оставката на Славчев, който по думите му е основна бухалка на Пеевски. ОЩЕ: "Натискът ни ще става още по-силен": Мирчев вече има нови искания - оставка на Сарафов и Славчев (ВИДЕО)