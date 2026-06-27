Първи протест срещу Румен Радев: "Има ли пилот в самолета?" и "Тук не е Москва!" (СНИМКИ И ВИДЕО)

Участниците в първия протест срещу правителството на Румен Радев затвориха движението по булевардите „Дондуков“ и „Цар Освободител“ с викове „Оставка!“ и „Тук не е Москва!“. На място се събраха стотици граждани с български и европейски знамена, както и представители на граждански организации. "Румен Радев си позволи да създаде такъв държавен бюджет, пред който дори росенжелязковият бюджет бледнее, каза Манол Глишев", един от организаторите на проявата. "Премиерът Радев продължава да изнася оръжие за Украйна, което е добре, но защо лъже, че спира помощта за нападнатата държава", допълни Глишев.

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Въпросите

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Той попита защо се закриват едновременно Комисията по досиетата и Парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството, и подчерта, че така Радев закрива миналото и бъдещето.

Методи Лалов заяви, че България няма да служи на руския президент Путин и добави, че "Радев е лъжец, каквито са Бойко Борисов и Делян Пеевски". Според Лалов, Радев го е страх от хората и не смее да излезе сред тях днес на протеста. Той критикува и опозицията за липсата ѝ на антиправителствената проява.

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В района на т.нар. триъгълник на властта има полиция, която не допуска протестиращите до входа на Министерския съвет. За протеста тази вечер има подадено уведомление в Столичната община, предаде.

Правителството

Припомняме, че правителството с министър-председател Румен Радев положи клетва пред Народното събрание на 8 май тази година. Кабинетът беше избран с подкрепата на парламентарното мнозинство на партията на Радев, която разполага със 131 народни представители.

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