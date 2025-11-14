Божанов за ОДМВР - Пазарджик: Борисов не може един полицейски шеф да смени

Борисов не може дори един шеф на ОДМВР да смени. Започна с големи изхвърляния за оставки на министъра, на професионалното ръководство, накрая се стигна до един шеф на ОДМВР. Накрая се оказа, че дори и той не може да бъде махнат. Това коментира лидерът на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента във връзка с информацията, че шефът на ОДМВР - Пазарджик е прехърлен в звеното за подпомагане на министъра.

"Зададох въпрос на министъра на вътрешните работи на блиц-контрол в комисия, след като се появи информация, че е отстранен, къде е преместен. Министърът каза, че той е преместен в звеното за подпомагане на министъра и че проверката ще продължи поне два месеца с възможност за удължаване", добави още Божанов.

Божанов не знае как Борисов излиза пред медиите след като не може да си убеди групата да подпише оставката на Антон Славчев и не може да вземе оставката на един шеф на ОДМВР.

Оставката в ОДМВР - Пазарджик

Припомняме, през октомври имаше оставки в МВР след изборите за общински съвет в Пазарджик. Директорът на областната дирекция старши комисар Даниел Бараков подаде оставка.

"Днес щях да поискам оставката на Митов, но му спаси кожата това, че директорът на полицията в Пазарджик е отстранен и е назначена проверка", заяви Борисов пред парламентарната група през октомври. От глас зад кадър се чу, че е назначена е проверка по случаите с поредицата от видеа и снимки в социалните мрежи, на които се виждат съмнения за поредица от изборни измами на вота от 12 октомври. ОЩЕ: Чистката в МВР заради Пазарджик: Даниел Митов оцеля, шефът на полицията подаде оставка след изборите