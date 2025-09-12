Любен Дилов-син поиска "полицията пак да може да бие"

Депутатът от ГЕРБ Любен Дилов-син публикува в профила си във Facebook необичайно "есе", в което заявява, че мечтае за "връщане на правото на полицията да бие". Повод за коментара му е случаят в Русе, при който група тийнейджъри нападнаха директора на полицията Николай Кожухаров след спречкване на пътя.

В публикацията си Дилов защитава МВР и обвързва критиките срещу политическото ръководство на министерството с "плюене по полицията". Той припомня протестите от 2020 г. срещу кабинета на ГЕРБ и предупреждава "онези, които тогава хвърляха запалена слама и днес замерят с тоалетна хартия", че скоро "ще ги погнат по улицата".

Депутатът уточнява, че тези нападатели няма да са от неговия политически кръг, а "крайно антилиберални", които "копнеят да ги срещнат някъде по тъмно". В такъв момент, смята той, критиците на МВР ще разчитат на същата полиция, която според думите му "няма да е преизпълнена със състрадание", защото противниците ѝ "имат гениална способност да си създават неприятели". Още: "Митов отново излъга": "БОЕЦ" и BG Elves с нови записи по случая в Русе (ВИДЕО)

"Полицията пак трябва да може да бие"

Не става ясно дали Дилов одобрява или критикува това предполагаемо субективно отношение на органите на реда. Самият той обаче пише, че мечтае полицията отново да има право да бие – както според него се случвало "в Германия, в Белгия и във Франция".

"Даже се оглеждам за подходяща законодателна инициатива", добавя депутатът, без да уточнява дали е обсъдил идеята с колегите си от ГЕРБ, сред които има и двама бивши вътрешни министри.

Дилов уверява, че не изпитва носталгия по "народната милиция, която често ме е побивала на младини", нито от "кръвожадност", а от загриженост за бъдещи жертви на политическа саморазправа по улиците. Още: Управляващите, Пеевски и "Възраждане" спасиха премиера от изслушване за боя в Русе

"Мечтая за един пердах като в Гърция, например. Няма значение кого – дори мен да ме набият, пак ще ми стане весело и леко на душата. Ще си кажа: я, щом полицията започна да налага, май някаква държава започна да се възвръща", пише той. В публикацията си депутатът добавя, че ДАНС вече не търсела поддръжници на "Ислямска държава", а "на каквато и да е държава" – защото българите също търсели държава, "може и недемократична", в която "полицията бие хулиганите, а не обратното". Още: "Полицаите са превишили правомощията си": Митов затяга правилата за носенето на боди камери

Дилов завършва с народна поговорка: "Докато Бог не го зашлеви, селянинът няма да се прекръсти".