Бордът по водите започна работа: Най-спешните ВиК ремонти ще струват 3.7 млрд. лв. (ВИДЕО)

За разрешаването на проблема с остарялата водопреносна мрежа и то само за най-спешните дейности е необходим ресурс от 3.7 млрд. лв. По време на заседанието бяха обсъдени и възможностите ББР да се включи в процеса на финансиране на проекти. Знаете, че с решението на Министерски съвет и на Народното събрание - ББР е част от ръководството на борда, обяви по време на брифинг в Министерски съвет вицепремиерът и ръководител на Националния борд по водите Атанас Зафиров след първото заседание на борда.

От думите на Зафиров стана ясно още, че по данни на Министерство на финансите за 2025 г. от държавния бюджет ще се финансират 579 проекта на общините на стойност 775 млн. и 400 хил. лв., а до края на 2027 г. във ВиК сектора е планирано финансиране за 1.1 млрд. лв.

"Освен ред в дейностите, трябва да има и ред във финансирането, затова ще предложа в бюджета за следващата година изрично да има заложено финансиране с предимство на проекти, касаещи ВиК инфраструктурата", заяви вицепремиерът. ОЩЕ: Пеевски настоя за спешен отговор от Желязков и го получи

Работна група ще прегледа законодателството

Междувременно от думите на Зафиров се разбра, че се създава междуведомствена работна група, която да направи преглед и анализ на приложимото законодателство и възможностите за решения.

"Възложил съм на членовете на борда до края на деня да дадат участниците в тази група и тя да започне своята работа незабавно", каза още Зафиров.

На днешното заседание са присъствали и народни представители от четирите парлааментарни групи, подкрепящи това управление и са взели дейно участие в работата на борда, изразили са готовност да съдействат за бързото приемане на законодателни решения, предложени от Министерски съвет за преодоляване на водната криза.

Бордът започна работа

"Бордът започна своята работа, той ще се събира два пъти в месеца. Следващите дати са 9 и 23 октомври и един път в месеца председателят на борда ще докладва на Народното събрание за резултатите от неговата работа. Наясно сме участниците в борда с отговорностите, с трудностите, пред които сме изправени и сме готови да отдадем цялата си сила и енергия за справяне с този много голям бич, който в момента тормози българското общество", заяви Зафиров.

Според него посоката на предприетите оперативни действия е правилна, но темпото е недостатъчно задоволително.

"На базата на получените доклади е видно, че темповете на амортизация на водопреносната мрежа изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя и до този критичен фон само 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата, са за ВиК инфраструктура. Един дисбаланс, който трябва безспорно да бъде променен. Връх на всичко е, че имаме и цели области, които са лишени от европейско финансиране, защото не са консолидирали ВиК дружества", добави още Зафиров. ОЩЕ: Вицепремиер ще ръководи Националния борд по водите