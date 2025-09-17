Вицепремиер ще ръководи Националния борд по водите

Министерският съвет прие решение за създаване на Национален борд по водите, съобщиха от правителствена информационна служба. Правителственото решение е в изпълнение на решение на Народното събрание относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България от 3 септември 2025 г. Припомняме, че то беше взето по време на първото заседание на депутатите от есенната пленарна сесия и срещна подкрепата на 127 депутати от управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, ИТН и БСП, 8 бяха против, а 28 се въздържаха.

Целта на борда е да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г. и да координира усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Ще го ръководи вицепремиер

Съгласно правителственото решение председател на борда е вицепремиер, а членове са министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията.

В него влизат още определен с решение на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България представител на сдружението, председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие и член на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Кога ще стане ясен поименният състав?

Решението предвижда поименният състав на Борда, в т. ч. резервни членове да бъдат определени със заповед на министър-председателя. Бордът ще заседава два пъти месечно, ежемесечно ще отчита дейността си пред Народното събрание.