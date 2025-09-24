Войната в Украйна:

"Ясно е, че Чолаков е маша на Пеевски": Мирчев след записа, свързан с шефа на ВАС (ВИДЕО)

"Чухме го. Този запис показва силните влияния в съдебната система на Чолаков. Притеснен съм, че на заседанието на ВСС ще се случат неща, които не са в интерес на българските граждани. Това, което чухме на този запис рано тази сутрин е изключително притеснително за механизмите, които работят в съдебната система в България", коментира лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента след като снощи от BIRD разпространиха запис, в който твърдят, че говори Георги Чолаков, а от записа се чуват аргументите, с които той би могъл да векува начело на ВАС.  

"Ясно е, че Чолаков е маша на Пеевски. Заедно със Сарафов и Пеевски са един триумвират, който решава какво ще се случи в прокуратурата и в съда в България и който не го е разбрал, е крайно време да го разбере", добави Мирчев. 

Мнозинството за ВСС и ИВСС

Другият лидер на "Да, България" Божидар Божанов отговори коментира дали ще участват в мнозинство за избор на нов ВСС и Инспекторат към ВСС. 

Той напомни, че от формацията с внесли изменение в Закона за съдебната власт, за да променят правилата, тъй като според тях настоящият закон няма достатъчни гаранции, че няма да се повтори същият ВСС.

"Нека бъде разгледан и приет Закона за съдебната власт,  за да има гаранции, че какъвто и избор да направи този или следващ парламент, той ще отговаря на изискванията на европейския стандарт", смята още Божанов.

Арестът на Коцев

От "Да, България" коментираха и оставането в ареста на Благомир Коцев, като посочиха, че нямат навика да коментират съдебни решения. Според тях всеки трябва да бъде разследван и трябва да бъде установявана истината.

"Докато Пеевски е на свобода, а хора като кмета на Варна са в затвора, нещо в България не работи, както трябва", каза още Ивайло Мирчев. ОЩЕ: Адвокат Хаджигенов каза в типичен стил защо Благомир Коцев остава в ареста

 

