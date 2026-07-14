Шампионска лига НА ЖИВО: Левски 0:0 Борац, голям пропуск в самото начало!

Шампионът на България Левски посреща тази вечер босненския Борац (Баня Лука) в реванш от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Първата среща в Баня Лука завърши при резултат 1:1, а сега предстои развръзката на стадион "Георги Аспарухов" в София. Вторият мач между двата тима е с начален час 20:30, като можете да проследите битката Левски - Борац НА ЖИВО в Actualno.com!

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ МАЧА ЛЕВСКИ - БОРАЦ

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 71. Камдем, 50. Димитров, 31. Серафимов, 3. Майкон, 11. Око Флекс, 18. Търдин, 35. Сержиньо, 20. Сентейес, 7. Рейналдо, 17. Бала

БОРАЦ: 21. Четкович, 6. Саниджанин, 3. Паскуал, 30. Якшич, 16. Ерера, 18. Йоич, 98. Огринец, 19. Роган, 77. Савич, 12. Хирош, 7. Юричич

ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ

Още в третата минута Майкон пусна страхотен извеждащ пас за Алекс Сентейес, който излезе на стрелкова позиция срещу вратаря Четкович, но стражът на гостите успя да избие в корнер. "Сините" продължиха да натискат и след корнера, създавайки напрежение пред противниковата врата, но до завършващ удар не се стигна. Левски продължи да атакува и в следващите минути, с няколко добри нападения, но не успяваше да пробие в последната третина.

Преди реванша Левски - Борац

За пръв път от 2009 година насам Левски получава правото да участва в квалификациите на най-силния европейски клубен турнир. Това се случи благодарение на спечелената титла на България, която осигурява квота за първия квалификационен кръг. "Сините" влязоха като поставени и са фаворити срещу Борац, но не успяха да си тръгнат с победа от Босна. Сега хората на Хулио Веласкес ще потърсят победата на "Герена", където ще разчитат и на домакинския фактор.

В групата на Левски попадна Акрам Бурас, който бе голямата въпросителна преди сблъсака. Не е ясно обаче дали той ще започне като титуляр. Иначе в лазарета на "сините" остават Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Асен Митков и Мазир Сула, които са с травми. "Георги Аспарухов" бе разпродаден за по-малко от два часа, а Левски ще опита да покаже, че е по-добрият отбор, след като надигра Борац и в миналия мач, но не постигна краен успех. Главен арбитър на срещата ще бъде англичанинът Андрю Мадли.

Ако Левски продължи напред, във втория квалификационен кръг най-вероятно ще срещне румънския Университатя Крайова.