Радев е фен на футболния Барселона: Шефове от клуба пристигнаха в Министерски съвет

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с делегация на футболен клуб Барселона и техни международни партньори, съобщават от правителствената пресслужба. Разговорът бе организиран от германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия. В срещата участваха още министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, както и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.

Представителите на "Барселона" заявиха готовност за сътрудничество с България в развитието на детско-юношеския футбол чрез обмен на експертиза, добри практики и методики. Беше изразена готовност за подкрепа при изграждането на устойчив модел за откриване, развитие и подготовка на най-талантливите млади футболисти.

Премиерът Румен Радев отбеляза, че правителството подкрепя развитието на детско-юношеския спорт и изграждането на модерна спортна инфраструктура. Министър-председателят посочи, че чрез спорта, образованието и активния начин на живот трябва да се създават повече възможности за младите хора.

Още: Дясната американска телевизия Newsmax навлиза у нас, основателят ѝ се видя с Радев и го нарече "про-Тръмп"

Румен Радев отбеляза, че добрата работа на испанските футболни школи се доказва от успехите на националния отбор на Испания. Като пример той посочи достигането до полуфиналите на Световното първенство, както и факта, че осем от футболистите в състава на Испания играят за Барселона.

По време на срещата беше обсъдена и идеята за организиране на приятелски мач между първия отбор на Барселона и националния отбор на България. Според премиера подобно събитие би имало силен вдъхновяващ ефект за българските деца и млади футболисти.

Министър-председателят Румен Радев получи като подарък фланелка на футболен клуб Барселона.

Още: След срещите Радев-Зеленски: Външната министърка отива в Киев за още сделки с Украйна