Борисов: Поемаме ангажимент да продължим санирането с нова програма за 1,3 млрд. евро

Когато се гради дългоочаквана от българите ВиК, енергийна и пътна инфраструктура, когато се санират сгради, когато се изпълняват обекти по общинската програма. Има работа за строителните компании от цялата страна. Това написа лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов във Фейсбук.

Той посочи, че през последните години имаше отчетливо забавяне във всички процеси. А потребностите са големи - стротелство на язовири, на ПАВЕЦ, на магистрали. Държавата няма как да финансира всичко, затова според ГЕРБ най-разумното решение за големите обекти са концесиите. Това обсъдихме днес с ръководството на Камарата на строителите в България, отчете Борисов.

Той посочи, че пт ГЕРБ-СДС ще работим заедно с българския строителен бранш по пакет от законодателни промени, които да облекчат и ускорят процедурите в инвестиционния процес, както и да се приоритезира дигитализацията.

Програмата за санирането остава най-очакваната от хората. Очаква я и строителният бранш - защото в енергийното обновяване са заети малки фирми от всички региони на страната. При обиколките ми в страната всички ме питат на първо място за санирането - защото то повишава качеството на живот и облекчава семейните бюджети. Освен това много работници дори вече се завръщат от чужбина. Ето защо ГЕРБ поема ангажимент да го продължи санирането с нова програма за 1,3 млрд. евро, добави Борисов.